Vợ chồng ôm thùng xốp, bình nước bơi 500m trong lũ dữ để thoát thân

Ngày 20/11, các vùng rốn lũ tại phía Đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) nước lũ đang rút, nhưng chính quyền địa phương vẫn yêu cầu người dân không về lại nhà để đảm bảo an toàn vì lo mưa lũ trở lại.

Chính quyền cùng nhiều lực lượng khác đang tập trung công tác tiếp tế đến người dân vùng còn bị cô lập.

Trải qua một đêm sống chung với lũ, anh Lê Quang Long (trú tại khu phố 7, phường Quy Nhơn Đông) chưa hết bàng hoàng vì nước lũ lớn và dâng nhanh chưa từng thấy.

“Nước lũ về trong đêm và dâng quá nhanh, vợ chồng tôi không kịp trở tay. Không ngờ lũ lớn đến vậy, nhưng may mà kịp gửi con sang nhà người thân. Đến sáng 19/11, nhận định tình hình không ổn, vợ chồng tôi người ôm thùng xốp, người dùng bình nước bơi hơn 500m vào khu vực an toàn”, anh Long kể lại.

Theo anh Long, do lũ lên quá nhanh nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu hơn 2m, lực lượng cứu hộ không thể kịp thời hỗ trợ nên vợ chồng anh chủ động tìm vật dụng dễ nổi để làm phao bơi vào khu vực an toàn.

Anh Võ Thanh Tùng (trú tại phường Quy Nhơn Đông) thấy nước lũ rút dần, vợ chồng và con nhanh chóng thoát đến khu vực an toàn vì 2 ngày cô lập chỉ biết đến mì tôm.

“Nước lũ dâng cao, nhanh nên gia đình chỉ kịp kê nhanh ti vi, tủ lạnh lên cao, sau đó xin qua nhà hàng xóm ở nhờ. Nhà chú hàng xóm rất chu đáo, cho ăn mì tôm, uống sữa, nước lọc. Sáng nay nước rút dần vợ chồng con cái ra ngoài nghe ngóng tình hình”, anh Tùng nói.

Theo ghi nhận, tại khu vực đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Đông) nước ngập sâu khoảng 0,3m, các phương tiện ô tô, xe máy đều di chuyển được nhưng chậm.

Quân đội huy động xe thiết giáp tham gia nhiệm vụ hỗ trợ người dân vùng bị cô lập sâu.

Người dân phường Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai dùng sõng (thuyền nhỏ) để di chuyển sau khi lũ đang rút chậm.

Lực lượng quân đội hỗ trợ sơ tán học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) đến khu vực an toàn.

Các lực lượng đưa nhu yếu phẩm tiếp tế đến người dân vùng bị chia cắt khu vực chợ Dinh, phường Quy Nhơn Đông.

Người dân đến nhận nước uống vì lũ lớn điện, nước đều bị cắt, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.