Người phụ nữ làm dâu "đất vàng" Hà Nội: Sống ở nhà 7m2, ngủ cạnh bể nước

15h, ngoài trời vẫn còn sáng rõ, trong căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Châu (69 tuổi), nằm trên phố Trần Quốc Toản (Hà Nội), đèn điện phải bật lên từ sớm. Không gian chật hẹp khiến ánh sáng tự nhiên khó len vào.

Có khách ghé thăm, bà Châu vội vàng chống tay ngồi dậy từ tấm ván gỗ đặt dưới nền nhà - nơi vừa là giường ngủ, vừa là chỗ sinh hoạt chung của cả gia đình. Bà kéo thêm chiếc ghế nhựa để đủ chỗ ngồi.

“Cách đây mấy năm, mọi người đến chơi còn chật hơn bây giờ nhiều. Không gian được thế này đã rộng rãi lắm rồi”, bà Châu nói.

Rời quê nhà, vượt hơn 1.000km ra làm dâu Hà Nội

30 năm từ ngày rời tỉnh Sông Bé cũ (sau này là Bình Dương, rồi TPHCM) theo chồng về làm dâu Thủ đô, bà Châu hiện ở cùng chồng, con trai, con dâu và 2 cháu trai. Không gian nhỏ là chỗ sinh hoạt của 3 thế hệ, từ ăn uống, nghỉ ngơi cho đến tiếp khách.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Châu kể, bà từng làm việc tại một nông trường ở tỉnh Sông Bé (cũ). Được đồng nghiệp mai mối, bà quen ông Lê Quý Dũng - quê gốc Hà Nội.

Bà Châu chụp ảnh cùng con dâu, tận hưởng cuộc sống an yên sau nhiều năm vất vả (Ảnh: Trần Thành Công).

Phải lòng từ những cuộc gặp đầu tiên, hai người nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân bằng một đám cưới giản dị. Trước đó, bà Châu từng nghĩ sẽ ở vậy để chăm sóc ba do mẹ qua đời sớm.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sinh sống bên ngoại. Mỗi năm, ông Dũng đưa vợ con ra Bắc thăm gia đình một lần.

“Mỗi lần di chuyển về Hà Nội, cả nhà đi xe khách vất vả lắm. Xuống ô tô ở bến Giáp Bát, chúng tôi đi thêm một chuyến xe ôm về khu tập thể. Sau 3 ngày đường, ai cũng mệt rã rời”, bà kể.

Năm 1993, sau nhiều lần đắn đo, vợ chồng quyết định chuyển ra Hà Nội sinh sống. Trước ngày ra miền Bắc, cả nhà suy nghĩ, đắn đo rất nhiều.

Việc thay đổi nơi ở và môi trường sống không tránh khỏi vất vả, nhưng vì mong muốn được ở gần chồng con, người phụ nữ chấp nhận lên đường.

“Ngày đó, chồng cùng con gái về Hà Nội trước. Tôi và con trai ra sau”, bà Châu cho hay.

Cuộc sống ở Hà Nội không dễ dàng. Ông Dũng chạy xe ôm, sau đó làm công việc trông xe để kiếm sống. Bà Châu tiếp quản tiệm tạp hoá nhỏ của mẹ chồng. Cả nhà 4 người chật vật sinh hoạt trong căn phòng rộng 7-8m2.

Bà Châu xúc động khi nghĩ lại những ngày vất vả cách đây 30 năm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Căn phòng đủ kê một chiếc giường sát tường, bên cạnh là bể nước. Lối đi nhỏ hẹp chỉ vừa một người đi lại.

Trong không gian đó, 4 người - 2 vợ chồng và 2 con nhỏ - trải qua những ngày vất vả. Ban ngày, chiếc giường là nơi ngồi ăn cơm, tối đến trở thành chỗ ngủ của cả nhà. Bếp nấu được đặt ngoài sân, mỗi lần mưa gió, bà Châu phải che chắn tạm bợ.

“Thời đó, nhà tôi phải dùng chung nhà vệ sinh với các hộ khác. Có hôm muốn dùng nhà vệ sinh gấp nhưng bên trong có người, bất tiện đủ điều”, bà Châu chia sẻ.

Không có đường ống dẫn nước sạch, bà Châu phải xách từng xô nước từ vòi công cộng về nhà cho chồng con sử dụng. Mùa hè, mái tôn hấp nhiệt khiến căn phòng nóng như chảo rang.

Mặt trời chưa lặn, hai vợ chồng phải phun nước lên mái nhà để hạ nhiệt. Có những hôm, bước vào phòng, không gian hầm hập nóng. Nửa đêm, bà Châu thức dậy lau người, quạt tay cho hai con được ngủ ngon.

Con cái lớn dần, bà làm thêm một gác xép nhỏ phía trên để các con có chỗ ngủ. Không gian này cao hơn mặt đất khoảng 1,5m cũng là chỗ học cho các cháu.

“Nói là gác xép nhưng diện tích rất nhỏ. Các con phải khom người, không cẩn thận có thể đập đầu vào trần nhà phía trên”, bà nhớ lại.

Cách đây gần 20 năm, một số người bạn ở miền Nam ra Hà Nội chơi. Nhìn thấy cuộc sống của gia đình vất vả liền góp tiền ủng hộ. Nhận sự giúp đỡ, bà Châu chạnh lòng, bật khóc vì xúc động.

Ông Dũng và bà Châu hạnh phúc vì hai con có hiếu, yên bề gia thất (Ảnh: Trần Thành Công).

Thường ngày, cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền cuốn cả gia đình vào những lo toan. Tết là lúc bà Châu có thời gian để hoài niệm về quê nhà.

Những năm đầu nơi đất khách, không có điều kiện về quê, cả gia đình đón năm mới trong căn phòng nhỏ hẹp. Mâm cơm ngày đầu năm vỏn vẹn vài món giản dị.

“Ba mẹ con ngồi khóc với nhau. Tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ ba trong miền Nam”, bà kể.

An yên tuổi già

Đối diện với cuộc sống khó khăn có lúc bà Châu tính chuyện quay về quê. Thế nhưng, nghĩ con cái đang bận học hành, bà tự nhủ phải cố bám trụ.

Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời bà là không kịp nhìn mặt cha lần cuối khi ông qua đời hồi năm 1996. Thời điểm đó, mua vé tàu xe không dễ dàng. Lúc bà về đến quê, cha đã được khâm liệm.

“Đó là nỗi ân hận theo tôi suốt đời”, bà Châu nói.

Năm 2000, gia đình bà Châu rơi vào biến cố lớn khi chồng đổ bệnh nặng, mất khả năng lao động trong thời gian dài. Gần 2 năm trời, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men, học hành của con đều trông vào một mình bà.

Lối cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên không gian phía trên (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Tiền bán hàng không đủ, bà lần lượt bán số vàng cưới và vàng được bên ngoại cho để phòng thân trước ngày ra Hà Nội.

“Có bao nhiêu vàng tôi bán hết, chỉ mong chồng qua khỏi, con được tiếp tục đi học”, bà nhớ lại.

Gia đình bà sống trong căn nhà nhỏ hẹp suốt gần 15 năm. Năm 2009, khi kinh tế đỡ khó khăn hơn, bà mới tính chuyện sửa sang. Việc sửa nhà được làm từng phần, mỗi lần một ít. Ban đầu, vợ chồng làm thêm không gian phía trên, xây nhà vệ sinh riêng, tách chỗ ngủ cho các con.

“Mỗi lần sửa là một lần vay mượn, vừa làm vừa lo. Vợ chồng có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu, không dám nghĩ xa”, bà nói.

Giờ đây, căn nhà từ 7-8m2 đã mở rộng thành 15m2 nhờ đập bỏ bể nước, cơi nới thêm phía trên để có không gian sinh hoạt. Hàng ngày, gia đình chủ yếu vẫn quây quần ở tầng 1.

Hiện, các con đã trưởng thành, có công việc ổn định, yên bề gia thất. Bà chia sẻ, 2 con có hiếu và ngoan ngoãn là tài sản lớn nhất của cuộc đời bà.

Nhìn lại quãng thời gian khó khăn, bà Châu cho rằng điều quan trọng nhất là sự đồng thuận giữa hai vợ chồng giúp vượt qua tất cả thử thách.

“Vợ chồng phải đồng lòng với nhau mới có thể đồng hành. Hai người không chia sẻ, quyết tâm chắc chắn tôi không thể bám trụ nổi”, bà bày tỏ.

Gia đình sum vầy bên nhau sau một ngày làm việc (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sống giữa trung tâm Thủ đô, bà Châu giữ lối sống bình dị, chủ yếu quanh quẩn bên tủ tạp hoá. Ngoài giờ bán hàng, bà chia sẻ video trên kênh cá nhân và đọc tin tức.

Hơn 30 năm làm dâu Hà Nội, cung đường quen thuộc của bà từ nhà ra chợ Hôm rồi về phố Trần Quốc Toản. Bà ít có thói quen dạo phố, thậm chí đi quá xa có thể bị lạc.

Ngồi cạnh vợ, ông Dũng chậm rãi nói lời cảm ơn người phụ nữ đã chấp nhận rời quê, theo chồng ra Hà Nội. Với ông, đó là sự hy sinh không lời nhưng bền bỉ, lặng lẽ theo năm tháng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hiên - con dâu bà Châu - hạnh phúc khi có mẹ chồng tâm lý, hiền lành.

“Đối với tôi, nhà nhỏ không phải là vấn đề, quan trọng bản thân cảm nhận được niềm hạnh phúc sau giờ làm việc. Mẹ đã trải qua nhiều vất vả, chúng tôi mong gia đình sum vầy cùng ăn cơm và chia sẻ những điều bình dị”, chị nói.