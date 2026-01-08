Con dịch vài từ tiếng Anh, bố rối rít cảm ơn khiến nhiều người xúc động

Làm tất cả để mang con chữ đến các con

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền một bài viết ngắn nhưng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Câu chuyện bắt đầu từ một khoảnh khắc rất đỗi đời thường khi cô gái trẻ được bố nhờ dịch giúp vài dòng tiếng Anh hiển thị trên một thiết bị điện.

Chỉ là những từ ngữ cơ bản, đơn giản, nhưng khi nghe con giải thích xong, người bố quay sang nói: “Cảm ơn con đã học hành đàng hoàng để giúp đỡ bố”.

Chủ nhân câu chuyện nói trên là Dung (26 tuổi, ngụ tại TP Hà Nội). Dung chia sẻ bản thân tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế và làm việc trong lĩnh vực nhân sự. Cô kể bố mình là một người thợ điện sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền Trung.

Ít ai biết rằng, người bố thợ điện ấy từng là một học sinh ưu tú. Ông là á khoa đầu vào của một trường cấp 3 lớn trong huyện (cũ), thuộc đội tuyển năng khiếu thi cấp tỉnh. Thế nhưng, cái nghèo của vùng quê đã khiến ý chí cậu học trò năm ấy lung lay và quyết định dừng học sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Suốt 12 năm đèn sách, ông đi bộ để đến trường. Cái nắng như đổ lửa của vùng núi Nghệ An mùa hè năm 1986 đã bào mòn cả thể lực lẫn những hy vọng non trẻ về con đường học vấn.

Sau khi nghỉ học, ông về làm nông nghiệp cùng bố mẹ, đi bộ đội hai năm, rồi đến năm 1996 theo chị ruột học nghề thợ điện. Không theo chương trình đào tạo bài bản, ông mượn hàng chục cuốn giáo trình trung cấp điện để tự học.

“Bố đọc hết, đọc đi đọc lại, và bố hiểu được tất cả. Lần đầu tiên sửa được đồ cho người ta, bố mừng muốn rơi nước mắt”, Dung kể lại.

Cuộc đời mưu sinh của người bố gắn liền với những tháng ngày nhọc nhằn. Khi bà nội ốm nặng, khi mẹ sinh Dung, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai người đàn ông vốn đã gầy gò. Việc gì có thể làm ra tiền chính đáng, ông đều làm.

Ông cải tiến máy tuốt ngô bán cho bà con, tận dụng sắt vụn tái chế làm quạt, làm máy bơm. Ở quê Dung, đồ do bố làm có thể không đẹp, nhưng nổi tiếng vì bền.

Chính vì từng dang dở giấc mơ trên con đường học vấn, bố Dung luôn đặt trọn niềm tin vào việc học của con cái. Năm Dung học lớp 6, dù gia đình không hề khá giả, ông vẫn chạy xe máy hơn 100km đến TP Vinh để mua cho con gái một chiếc máy tính để bàn.

Ở xã quê Dung thời điểm ấy, số gia đình có máy tính chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người bố thợ điện, cả ngày lấm lem dầu mỡ, đã chắt chiu từng đồng và đặt trọn niềm tin vào con gái. Từ đó, con đường học tiếng Anh của Dung mở ra, đưa cô vào đội tuyển tiếng Anh cấp tỉnh và trở thành niềm tự hào lớn của bố mẹ ở làng quê.

“Học là để tự đứng trên đôi chân của mình”

“Có lần, hai bố con đi ngang qua cổng Trường Đại học Vinh, bố chậm lại và nói rằng mỗi lần đi qua đây, bố đều tiếc nuối. Nỗi tiếc nuối ấy theo bố suốt nhiều năm, đến mức khi đã ngoài 50 tuổi, bố đi khắp quê trồng hơn 250 cây phượng, loài cây của tuổi học trò, của những năm tháng bố không thể tiếp tục ngồi trên giảng đường”, Dung kể.

Bố luôn nói với Dung và em trai rằng: “Các con hãy học tập để sau này lập nghiệp, tự đứng trên đôi chân của mình”.

Câu nói được nhắc đi nhắc lại nhiều đến mức hai chị em thuộc lòng. Có lần, bố Dung biết đến một chương trình du học phù hợp với Dung nhưng vì không đủ tài chính nên đành bỏ qua.

Khi ấy, ông quay sang nói với con gái: “Bố xin lỗi con. Bố ước bố có thể tài giỏi hơn để giúp được các con thật nhiều, vậy mà bố chỉ có thế”.

Với Dung, đó là khoảnh khắc khiến cô vừa thương, vừa xót, bởi bố đã gánh trên vai cả phần trách nhiệm mà lẽ ra con cái phải tự mang lấy.

Vì vậy, khoảnh khắc bố nhờ con dịch vài từ tiếng Anh trên thiết bị điện, tưởng chừng là một việc rất nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt.

“Giờ đây, khi tôi đã đi làm, lập gia đình, bố vẫn thường xuyên nói bố đã yên tâm về tôi rồi. Phải mất mấy chục năm lo lắng, bố mới nói ra được hai chữ đó. Đó vừa là niềm hạnh phúc, vừa biết ơn bố”, Dung trải lòng.