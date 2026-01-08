Á quân U23 Uzbekistan ra quân thắng lợi, xếp trên U23 Hàn Quốc

Khác với trận đấu tẻ nhạt giữa U23 Hàn Quốc và U23 Iran trước đó, trận đấu giữa đương kim Á quân Uzbekistan và Lebanon diễn ra tối qua (7/1) rất sôi nổi.

Trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Lebanon diễn ra rất hay (Ảnh: AFC).

Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Uzbekistan mở tỷ số ở phút 24. Trong pha bóng này, Saidnurullayev tung cú sút bị thủ môn Maasry bên phía U23 Lebanon cản phá. Amirbek Saidov có mặt kịp thời, đá bồi vào lưới, ghi bàn giúp U23 Uzbekistan dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, đội bóng Trung Á tiếp tục chơi ép sân. Phút 50, cách biệt được nhân đôi cho U23 Uzbekistan.

Nurlan Ibraimov thực hiện đường chuyền, bóng chạm vào người hậu vệ U23 Lebanon rồi đổi hướng. Bóng đến chân Ravshan Khayrullaev, để rồi cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Trung Á.

U23 Uzbekistan tạm dẫn đầu bảng C (Ảnh: AFC).

Chưa dừng lại tại đây, phút 57, U23 Uzbekistan có tiếp bàn thắng thứ 3. Hậu vệ U23 Lebanon phá bóng không tốt, để bóng đến chân Sardorbek Bakhromov, trước khi cầu thủ này sút bóng vào góc cao khung thành, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng Trung Á.

Những tưởng 3 bàn thắng dẫn trước sẽ giúp cho U23 Uzbekistan có chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, U23 Lebanon vùng lên rất mạnh mẽ.

Phút 65, Leonardo Shahin đón đường chuyền của đồng đội Mohamad Sadek, Shahin dứt điểm chính xác, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho U23 Lebanon.

Đến phút bù giờ thứ 5 của hiệp hai, lại là Shahin đánh đầu vào lưới Uzbekistan, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để đội bóng Tây Á giành điểm từ tay U23 Uzbekistan.

Thắng trận đầu tiên tại giải U23 châu Á 2026, đương kim Á quân Uzbekistan tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm. Họ xếp trên hai đội bóng mạnh U23 Hàn Quốc và U23 Iran (mỗi đội có một điểm).