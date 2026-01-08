Vụ nhiều nhân viên y tế bị chậm lương: Cấp gần 9,2 tỷ đồng thiếu hụt

Sở Y tế thành phố Huế đã ban hành quyết định cấp gần 9,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp y tế năm 2026 cho Trung tâm Y tế Phú Lộc (bao gồm cả Trung tâm Y tế Nam Đông trước khi sáp nhập).

Khoản kinh phí này nhằm hỗ trợ bù đắp tiền lương thiếu hụt của những năm trước, vốn là nguyên nhân gây ra tình trạng nợ lương kéo dài tại đơn vị này.

Cơ sở Chân Mây của Trung tâm Y tế Phú Lộc hiện nay không thu hút được bệnh nhân như kỳ vọng (Ảnh: Nguyễn Luân).

Theo quyết định, Trung tâm Y tế Phú Lộc có trách nhiệm căn cứ dự toán kinh phí được giao để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Chiều 7/1, Sở Y tế thành phố Huế sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị này để đưa ra hướng xử lý phù hợp, đảm bảo đội ngũ cán bộ, nhân viên sớm nhận được tiền lương bị chậm.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, nhiều cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Y tế Phú Lộc đã phải "kêu cứu" vì bị nợ lương tháng 11 và 12/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.

Ông Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc, xác nhận tình trạng này và cho biết đơn vị đã gửi tờ trình lên Sở Y tế thành phố Huế, kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Ông Cường giải thích, Trung tâm Y tế Phú Lộc hiện có 488 cán bộ, nhân viên và được giao tự chủ khoảng 30%. Tuy nhiên, do số lượng bệnh nhân đến điều trị ít, nguồn thu không đảm bảo, dẫn đến tình trạng thiếu hụt kinh phí để chi trả lương cho nhân viên.

Tình trạng thiếu hụt kinh phí chi trả lương không chỉ xảy ra tại Trung tâm Y tế Phú Lộc mà còn là vấn đề chung của nhiều cơ sở y tế công lập khác tại thành phố Huế và trên cả nước.

Nguyên nhân sâu xa được nhận định là do ngành y tế được giao chỉ tiêu tự chủ tài chính quá cao so với năng lực thực tế. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các bệnh viện tuyến Trung ương và tư nhân, khiến nhiều cơ sở y tế công lập khó thu hút bệnh nhân, làm giảm nguồn thu.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Y tế thành phố Huế đã tổng hợp và đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh số lượng vị trí việc làm được hưởng lương từ ngân sách nhà nước thay vì từ nguồn thu sự nghiệp, nhằm phù hợp hơn với năng lực thực tế của các đơn vị.