Man City tuột chiến thắng trước Brighton, Arsenal hưởng lợi lớn

Man City của Pep Guardiola tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng khi bị Brighton & Hove Albion cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Etihad, đánh dấu trận hòa thứ ba liên tiếp của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, một điều hiếm thấy trong sự nghiệp lẫy lừng của ông.

Trận đấu này cũng chứng kiến Brighton lần đầu tiên trong lịch sử bất bại trước Man City ở hai mùa giải liên tiếp, đồng thời tránh được thất bại tại Etihad lần thứ tư sau 16 chuyến làm khách.

Vẫn còn choáng váng sau trận hòa Chelsea và mất đi hai trụ cột phòng ngự Ruben Dias cùng Josko Gvardiol vì chấn thương, Man City suýt chút nữa đã phải nhận bàn thua sớm. Ngay phút thứ hai, Pascal Gross thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ ra mắt Max Alleyne để đón đường tạt của Diego Gomez, nhưng thủ thành Gianluigi Donnarumma đã kịp thời cản phá cú đánh đầu.

Hàng thủ của Man City gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng các trụ cột (Ảnh: Getty).

Sau đó, dù kiểm soát bóng nhiều hơn, đội chủ nhà vẫn liên tục bị xuyên phá bởi những pha phản công sắc bén của Brighton, buộc Donnarumma phải thêm một lần trổ tài cứu thua trước cú sút của Ferdi Kadıoglu.

Man City cố gắng xốc lại tinh thần và tạo ra cơ hội, nhưng hàng thủ dâng cao và còn non kinh nghiệm của họ tiếp tục bị khai thác. Georginio Rutter có cơ hội thuận lợi, nhưng Abdukodir Khusanov đã kịp lùi về đoạt bóng. Chính tình huống này đã giúp Man City bừng tỉnh ở mặt trận tấn công.

Ngay trước giờ nghỉ, Jeremy Doku đột phá vào vòng cấm và bị Gomez phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho Man City. Erling Haaland đã không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn thắng đầu tiên sau bốn trận tịt ngòi, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Sau giờ nghỉ, Man City không tạo được nhiều dấu ấn đáng kể, ngoài cú sút dội cột dọc của Bernardo Silva. Điều này đã tạo điều kiện cho Brighton có bàn gỡ hòa xứng đáng. Nhận bóng từ Yasin Ayari, Kaoru Mitoma ngoặt vào trong rồi nhẹ nhàng đặt lòng vào góc xa khung thành, san bằng tỷ số cho đội khách ở phút 60. Tuyển thủ Nhật Bản suýt chút nữa đã ghi bàn thắng thứ hai chỉ ít phút sau đó, nhưng Gómez không thể tận dụng thành công.

Man City không thể ngăn cản Brighton vùng lên (Ảnh: Getty).

Những phút cuối trận chứng kiến Man City dồn ép đối thủ trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định. Kadıoglu đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Haaland. Sau đó, chính ngôi sao người Na Uy lại bỏ lỡ cơ hội vàng khi dứt điểm quá gần thủ môn Bart Verbruggen sau sai lầm của hàng thủ Brighton. Rayan Cherki cũng có một pha dứt điểm nguy hiểm trong những phút cuối, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Với trận hòa này, Man City đã đánh rơi điểm số trên sân nhà khi đã dẫn trước ở hai trận liên tiếp, một điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 3/2025. Khởi đầu nhạt nhòa của họ trong năm 2026 có thể khiến Arsenal nới rộng cách biệt lên 8 điểm sau vòng 21. Trong khi đó, Brighton đã tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên trong lịch sử bất bại trước Man City ở hai mùa giải liên tiếp, đồng thời tránh được thất bại tại Etihad lần thứ 4 sau 16 chuyến làm khách.