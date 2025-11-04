Vạch kẻ làn đường bị mờ nhìn như "ma trận", nhiều lái xe lo bị phạt oan

Ngày 3/11, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội, dễ dàng bắt gặp hình ảnh vạch kẻ làn đường bị mờ. Thậm chí nhiều tuyến đường vạch kẻ làn đã không còn nhận dạng, chỉ nhìn thấy lờ mờ...

Việc này khiến nhiều tài xế khi tham gia giao thông gặp khó khăn khi khó nhận biết làn xe đã được quy định trên các tuyến đường khác nhau.

Đơn cử như tại đường Nguyễn Trãi (đoạn gần số 72A Nguyễn Trãi), lực lượng chức năng đã phân làn, phân luồng ô tô, xe máy và làn hỗn hợp. Tuy nhiên tại đây, nhiều điểm có vạch kẻ làn đường bị mờ, nhiều tài xế luống cuống khi lựa chọn làn đường.

Một vạch kẻ làn đường trên đường Nguyễn Trãi chỉ còn nhìn thấy vệt trắng rất mờ.

Hay tại đường Khuất Duy Tiến (đoạn đối diện số 12 Khuất Duy Tiến), vạch kẻ làn đường (dưới bánh xe máy) tại đây hầu như đã "tàng hình" trong cơn mưa.

Loạt vạch kẻ làn đường màu vàng trên đường Hoàng Minh Giám bị mờ, mất đi phần sơn ở giữa.

Hay tại khu vực nút giao Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương, phần vạch kẻ đường đã bị phai mờ, đứt đoạn.

Còn tại đường Phạm Văn Đồng (đoạn đối diện số 28 Phạm Văn Đồng), nhiều tài xế cảm thấy khó hiểu khi tại đây xuất hiện một vạch kẻ làn đường liền, bên cạnh đó lại có cả vạch kẻ làn đường nét đứt, tuy nhiên vạch kẻ làn đường liền đã bị mờ, chỉ còn nhìn thấy một đường kẻ rất nhỏ.

Anh Phạm Trung Kiên, một tài xế ô tô đi qua đoạn đường cho biết, nếu vạch kẻ làn này không còn tác dụng, thì cơ quan chức năng nên xóa bỏ hẳn đi để các tài xế đỡ bị nhầm lẫn khi di chuyển trên đường.

Một vạch kẻ làn đường tại đường Phạm Hùng (đoạn gần tòa nhà Keangnam Landmark Tower 72) bị mờ, chỉ còn một điểm chấm trắng.

Tài xế Phạm Văn Hữu (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, việc vạch kẻ làn đường bị mờ khiến anh rất lo mỗi khi điều khiển ô tô tham gia lưu thông trên đường.

"Tôi lo khi đi vào một tuyến đường lạ mà chưa kịp nhìn biển chỉ dẫn, vạch kẻ đường khi đó rất quan trọng. Chẳng may vi phạm thì sẽ bị phạt nguội", anh Hữu chia sẻ.

Trong ảnh, một tài xế ô tô vượt ẩu trên đường Hoàng Minh Giám, nơi có vạch kẻ làn đường nét liền.

Cũng chung tâm lý giống anh Hữu, chị Phạm Thị Tươi (trú tại phường Định Công, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất lo khi camera AI đi vào hoạt động, việc vạch kẻ đường bị mờ có thể khiến các lái xe không thể quan sát đâu là làn đường cho xe máy, đâu là làn đường cho ô tô. Ngoài ra vạch kẻ liền và vạch kẻ nét đứt khi bị mờ cũng khiến lái xe có thể vượt nhầm và bị xử phạt oan".

Chị kiến nghị, cơ quan chức năng cần xem xét sơn, kẻ lại những điểm vạch kẻ làn đường đã bị mờ, để giúp người tham gia giao thông có thể dễ dàng quan sát, di chuyển đúng làn đường của mình.

Liên quan tới việc vạch kẻ làn đường bị mờ, khó quan sát, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, qua phản ánh từ báo chí, người dân, trong thời gian tới đơn vị này sẽ xem xét, tổng hợp các điểm có vạch kẻ làn đường bị mờ, các bất cập trong tổ chức giao thông... để từ đó đề xuất, kiến nghị với Sở Xây dựng Hà Nội khắc phục sửa chữa, thay thế.