Cục trưởng CSGT đề xuất thu nhỏ làn đường ô tô trong nội đô

Chiều 17/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) tổ chức gặp mặt người có ảnh hưởng và quản trị các trang, nhóm trên mạng xã hội để tăng cường thông tin, tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có quản trị viên các trang mạng xã hội đông thành viên tham gia như Otofun, OFFB; văn minh giao thông...

Quang cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Trần Thanh).

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nêu quan điểm, việc gặp mặt quản trị viên các trang mạng xã hội để lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý, phản hồi của các quản trị viên và người dân đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mục tiêu quan trọng là giải quyết nguồn gốc của vấn đề, giúp tình hình giao thông trở lên tốt hơn, người dân đi lại an toàn hơn.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Mạnh Thắng, quản trị viên trang Otofun đề nghị, với một số hành vi vi phạm giao thông không quá nguy hiểm, CSGT nên nhắc nhở và tích vào app quản lý của cơ quan chức năng, tái phạm mới xử phạt.

Ông Thắng cũng kiến nghị, với những hành vi gây nguy hiểm như vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… CSGT cần có chế tài xử phạt nặng nhằm răn đe.

“Đối với các hành vi có mức xử phạt nặng, rất dễ xảy ra tiêu cực, đề nghị lãnh đạo Cục quán triệt thực hiện nghiêm túc để không xảy ra tiêu cực”, ông Thắng nói và cho rằng việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông nên mềm mại, không cứng nhắc, làm sao người dân không đối đầu với CSGT mà là phối hợp, hợp tác để cùng xây dựng xã hội.

Ông Thắng cũng cho biết, cộng đồng mạng rất hoan nghênh việc các cơ quan chức năng cấm xe tải đi làn 1 trên 2 tuyến cao tốc, ông đề nghị triển khai trên các tuyến cao tốc khác; đề nghị quy định độ tuổi nhất định đối với tài xế xe khách.

Ông Nguyễn Quốc Bình, quản trị viên của nhóm OFFB (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng phát hiện tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, quản trị viên nhóm OFFB, đề nghị tăng mức xử phạt đối với xe máy sử dụng điện thoại. Theo bà Hằng, khi các lái xe sử dụng điện thoại thì việc điều khiển phương tiện sẽ không chuẩn xác, thậm chí lái xe theo cảm giác, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Ông Nguyễn Quốc Bình, quản trị viên khác của nhóm OFFB, đề nghị CSGT xem xét về việc các thông báo phạt nguội trong vòng 1 năm thì người dân có thể đóng phạt online để đỡ tốn thời gian đi lại.

Ông Bình cũng đề nghị C08 nên triển khai cấm xe tải đi làn 1 ở tất cả các tuyến cao tốc. Ngoài ra, ông Bình kiến nghị tại làn 1 sẽ chỉ dành cho xe có nhu cầu vượt, sau khi tài xế vượt xong thì sẽ phải đi vào làn bên phải.

“Chúng ta tốn rất nhiều tiền để tạo ra đường cao tốc nhưng chúng ta không đi được đúng tốc độ, mà phải đi với tốc độ như đi trong đô thị. Tôi đi từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội, đường cho phép di chuyển 80km/h, nhưng 2 xe tải đi dàn hàng ngang tốc độ chậm khiến tôi không thể vượt được”, ông Bình chia sẻ.

Cũng nêu ý kiến về vấn đề vượt xe trên đường cao tốc, ông Nguyễn Đức Hoàng, quản trị viên của diễn đàn Otofun đề nghị phạt đối với phương tiện đi chậm ở làn 1 trên cao tốc.

Ông Hoàng lấy dẫn chứng, tốc độ cho phép của đường cao tốc từ 60 đến 120km/h, nhưng nhiều khi có cả 3 phương tiện dàn hàng ngang đi 60-70km/h khiến các phương tiện không vượt được, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Đề xuất thu nhỏ làn ô tô ở nội đô

Tiếp nhận các ý kiến nêu trên, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã trả lời nội dung các quản trị viên nêu.

Cụ thể, về việc xử phạt online, C08 sẽ đề nghị sửa quy định để người dân có thể đến công an cấp xã để người dân có thể tới xử lý và có thể nộp phạt qua App VNeTraffic của CSGT... giúp người dân tiết kiệm thời gian, đỡ vất vả.

Đối với nội dung phân luồng trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, nội đô, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, thực hiện. Trong đó, ở nội đô thì làn đường dành cho ô tô sẽ nhỏ lại, mục tiêu làm thế nào để tránh xung đột giao thông, tạo cơ chế pháp lý, tổ chức giao thông phù hợp, thực hiện được nguyên tắc dòng chảy.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát biểu (Ảnh: Trần Thanh).

Về vấn đề phân luồng giao thông trên cao tốc, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết, tới đây đơn vị này sẽ có đề xuất tổ chức cho các tuyến đường có từ 2 làn xe dành riêng cho ô tô, di chuyển cùng chiều.

Cụ thể, với tuyến đường có 3 làn thì xe tải sẽ đi ở làn đường bên phải, ô tô khách từ 30 chỗ trở lên đi tại làn giữa và làn bên phải sát dải dừng xe khẩn cấp. Với xe khách dưới 30 chỗ, xe con sẽ vượt và lưu thông ở làn trái (làn 1).

"Với đường 2 làn xe thì toàn bộ xe tải, ô tô khách trên 30 chỗ đi ở làn bên phải đường, ô tô con và các loại xe khác đi ở làn 1", Thiếu tướng Bình nói.

Cũng theo Cục trưởng C08, đơn vị này sẽ đề xuất sửa luật theo hướng, đường có 2 làn trở lên thì sẽ bố trí 1 làn đường để vượt xe khác.

"Đối với các tuyến đường nội đô sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tối ưu hóa, thu nhỏ làn đường của ô tô để ô tô buộc phải đi theo hàng, tránh việc có 2 làn đường nhưng 3 ô tô dàn hàng ngang", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nói.