Trụ cầu Sông Lô hư hỏng nặng: Nhà thầu khẳng định không “ăn bớt vật liệu”

Sáng 13/11, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (Udideco) trao đổi riêng với phóng viên Dân trí về vụ việc trụ cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) hư hỏng nặng sau 10 năm đi vào sử dụng, đang ồn ào dư luận, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án.

Trụ sở Công ty Udideco ở phường Xuân Phương, Hà Nội (Ảnh: Thế Kha).

“Chúng tôi đã cung cấp tất cả hồ sơ, tài liệu liên quan"

Kết cấu, kỹ thuật xây dựng cầu Sông Lô hoàn thành vào năm 2015 đảm bảo công trình có “tuổi thọ” bao nhiêu năm? Theo quy định, doanh nghiệp sẽ bảo hành công trình này như thế nào?

- Theo hồ sơ thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam áp dụng cho công trình giao thông cấp tương đương, cầu Sông Lô được thiết kế để đảm bảo tuổi thọ khai thác lâu dài, thường là từ 50 năm trở lên, nếu được duy tu, bảo trì đúng quy định.

Công trình hoàn thành vào năm 2015 và có thời hạn bảo hành là 24 tháng. Năm 2018 đã có biên bản giữa các bên kết thúc thời gian bảo hành. Chúng tôi đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng và được chủ đầu tư xác nhận.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, Công ty Udideco đã phối hợp làm việc, cung cấp hồ sơ liên quan hay chưa?

- Ngay khi có yêu cầu từ cơ quan điều tra cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác, chúng tôi đã phối hợp làm việc và cung cấp tất cả hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng thi công, nghiệm thu và quản lý chất lượng dự án cầu Sông Lô.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác khảo sát khu vực trụ cầu Sông Lô bị hư hỏng, xuống cấp (Ảnh: Hồng Phong).

Từ năm 2015, khi hoàn thành cầu, cho tới trước thời điểm vỡ lở vụ việc trụ cầu Sông Lô hư hỏng vừa qua, Udideco có nhận được đơn thư, phản ánh nào về chất lượng xây dựng công trình này?

- Về đơn thư phản ánh thì chúng tôi không nhận được. Tuy nhiên từ năm 2024, sau cơn bão Yagi tại cọc C03, trụ T3 đã xuất hiện hư hỏng cục bộ, cọc bị giảm tiết diện và mất lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

Trong cuộc kiểm định rà soát toàn bộ các cây cầu đã sử dụng lâu năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải cũ, hiện là Bộ Xây dựng - PV) đã tiến hành kiểm định cầu Sông Lô và phát hiện việc này. Tiếp đó, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã lập đề xuất sửa chữa các vị trí hư hỏng.

Tuy nhiên, sau các cơn bão số 5, 10, 11 của năm 2025, mực nước sông Lô dâng cao, lưu lượng và tốc độ dòng chảy lớn nên việc sửa chữa chưa tiến hành được.

Trải qua các cơn bão năm nay và tác động của dòng chảy, vị trí hư hỏng của cọc số 3, trụ T3 đã bị mất lớp bê tông bảo vệ càng nghiêm trọng hơn, xói mòn cục bộ xảy ra càng làm cho hư hỏng sâu hơn, dẫn đến tình trạng như hiện nay.

"Có thể là lỗi kỹ thuật ở một khâu nào đó trong quá trình thi công"

Từ góc độ chuyên môn, Công ty Udideco đánh giá hư hỏng trụ cầu Sông Lô ở mức độ như thế nào và có thể xuất phát từ những nguyên nhân nào? Việc sửa chữa có tốn kém, đảm bảo an toàn vận hành công trình lâu dài ra sao?

- Chúng tôi nhận định có thể có nhiều nguyên nhân gây ra. Trong đó, nguyên nhân khách quan do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan. Các cơn bão lớn trong những năm gần đây, đặc biệt là sau bão Yagi năm 2024 và các cơn bão năm 2025 đã làm mực nước sông Lô dâng cao, cùng với lưu lượng và tốc độ dòng chảy lớn, địa chất lòng sông cũng thay đổi.

Kết quả kiểm định năm 2024 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam) cho thấy mực nước tại thời điểm kiểm định chỉ khoảng 4,3m, thấp hơn nhiều so với mực nước thấp nhất theo hồ sơ thiết kế năm 2014 là 12,13m.

Điều này chứng tỏ lòng sông tại khu vực cầu đã bị xói và biến đổi mạnh, gây ra xói mòn cục bộ nghiêm trọng hơn tại vị trí cầu đang hư hỏng.

Về nguyên nhân chủ quan, có thể là lỗi kỹ thuật ở một khâu nào đó trong quá trình thi công, quy trình thi công, dẫn tới hư hỏng cục bộ tại một vài điểm. Dưới tác động của dòng chảy, có thể cuốn theo các dị vật gây va chạm tại các vị trí này. Các vị trí đó rất gần với mặt nước nên các hư hỏng ngày càng phát lộ ra.

Ngoài ra, thiết kế ban đầu của cầu Sông Lô là hệ cọc nổi so với mực nước thiết kế, do đó việc xảy ra va chạm với dị vật hoặc chịu ảnh hưởng bởi dòng chảy xiết kèm theo cát, sỏi lẫn vào càng làm mài mòi các vị trí hư hỏng cục bộ.

Công an tỉnh Phú Thọ cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường hư hỏng trụ cầu Sông Lô (Ảnh: Công an cung cấp).

Hiện nay, bên cạnh phối hợp tích cực với cơ quan chức năng, cơ quan điều tra, chúng tôi đã chủ động mời các chuyên gia, đơn vị tư vấn kỹ thuật có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm xử lý thành công sự cố các công trình cầu lớn trên cả nước để tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng. Từ đó sẽ đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục toàn diện nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và tuổi thọ công trình.

Việc sửa chữa có thể rất tốn kém nhưng chúng tôi nhất định sẽ thực hiện được như đã đề xuất với tỉnh Phú Thọ.

Tại sao doanh nghiệp lại đề xuất với tỉnh Phú Thọ sẽ chi toàn bộ kinh phí sửa chữa, bảo hành trọn đời công trình - điều chưa từng có tiền lệ?

- Với trách nhiệm là đại diện liên danh nhà thầu thi công, chúng tôi luôn ưu tiên an toàn và chất lượng công trình lên hàng đầu. Mặc dù sự cố có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và chưa được kết luận nhưng việc chúng tôi đề xuất đứng ra tự sửa chữa ngay, bảo hành trọn đời công trình là một nỗ lực nhằm thể hiện quyết tâm và trách nhiệm đối với công trình chúng tôi thi công.

Chúng tôi muốn cầu được sửa nhanh nhất để cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng lâu.

Udideco là đại diện liên danh nhà thầu thi công cầu Sông Lô. Vậy liên danh gồm những công ty nào?

- Theo hợp đồng ban đầu, liên danh nhà thầu thi công gồm 3 nhà thầu là Công ty Udideco, Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình, Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn quốc tế Việt Nam.

Trong đó, Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi công các trụ T2, T3, T4, T5, T6 và T7. Cọc số 3, cọc số 5 của trụ T3 do Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình thực hiện.

Tuy nhiên, do nhiều vấn đề phát sinh, tới tháng 9/2012, một công ty xin rút khỏi liên danh và được chủ đầu tư chấp thuận. Sau đó xét thấy năng lực Công ty Udideco tại thời điểm này đáp ứng đầy đủ nên chủ đầu tư giao cho công ty thi công tiếp các hạng mục của cầu Sông Lô cho đến khi hoàn thành dự án.

"Chúng tôi cam kết sửa chữa, bảo hành trọn đời công trình"

Trường hợp UBND tỉnh Phú Thọ không đồng ý với đề xuất vừa qua của Udideco thì sao?

- Chúng tôi sẽ tuân thủ các quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng.

Trong các công trình doanh nghiệp từng thực hiện đã xảy ra hư hỏng tương tự chỉ sau 10 năm khai thác hay chưa? Udideco có cam kết mình đã làm đúng, đầy đủ, không có chuyện “rút ruột” công trình này?

- Chúng tôi chưa có sự cố hư hỏng kết cấu công trình nào tương tự. Chúng tôi sử dụng cùng một nguồn cung cấp bê tông cho dự án, thi công các kết cấu từ móng cọc đến cột trụ, dầm.

Theo kết quả kiểm định ngày 31/10, các kết cấu phía trên đều đảm bảo chất lượng nên có thể khẳng định, chất lượng bê tông và các vật liệu khác cung cấp cho công trình là đảm bảo. Theo hình ảnh tại hiện trường, các cốt thép lộ ra đều đúng như thiết kế ban đầu, không có dấu hiệu thay đổi chủng loại hay cắt giảm vật liệu.

Chúng tôi nhấn mạnh, không đánh đổi uy tín và chất lượng công trình để thực hiện hành vi gọi là “ăn bớt vật liệu”, đặc biệt là kết cấu quan trọng và là nền móng của cả công trình như cọc khoan nhồi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ thị sát khu vực hư hỏng cầu Sông Lô (Ảnh: Ngọc Kiên).

Ở đây, nếu có lỗi thì cũng có thể là lỗi kỹ thuật ở một khâu nào đó trong quá trình thi công, quy trình thi công. Theo thời gian, các hư hỏng này dưới tác động của dòng chảy xiết, hiện tượng thời tiết cực đoan của những năm gần đây mà càng lúc càng phát lộ ra và dẫn đến tình trạng như hiện nay.

Vấn đề này cứ để cho các cơ quan chức năng điều tra và kết luận. Về phía nhà thầu, chúng tôi cam kết tích cực phối hợp đồng thời thực hiện cam kết sửa chữa, bảo hành trọn đời công trình như đã khẳng định tại các văn bản gửi cơ quan chức năng.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.