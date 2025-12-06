Một người kịp "chặn" đoàn tàu dừng khẩn cấp tránh đâm ô tô trên đường ray

Sáng 6/12, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại khoảnh khắc tàu hàng kịp dừng lại trước khi đâm vào chiếc ô tô đang án ngữ trên đường sắt.

Trong clip dài 22 giây, chiếc ô tô màu đỏ nằm trên đường ray, đoạn giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt. Một người mặc áo mưa đứng bên cạnh ô tô, liên tục đưa tay vẫy theo vòng tròn, hướng về đoàn tàu đang chạy tới.

Tàu hàng hãm tốc độ, kịp dừng cách ô tô khoảng gần 100m.

Người dân ra tín hiệu nguy hiểm, tàu hàng đã kịp dừng cách ô tô không xa, tránh xảy ra va chạm trên đường sắt (Ảnh cắt từ clip).

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự thán phục trước khả năng xử lý tình huống của người điều khiển tàu, tránh xảy ra sự cố đường sắt, cũng như người dân đã kịp thời cảnh báo tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận băn khoăn về kỹ năng và ý thức của người điều khiển ô tô, dẫn tới phương tiện này án ngữ trên đường ray vào thời khắc nguy hiểm.

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Trưởng Ga Vinh (Nghệ An), cho biết tình huống nói trên xảy ra ở lối đi tự mở trên đoạn đường sắt nối 2 nhà ga liền kề Vinh - Yên Xuân, thuộc địa bàn xã Hưng Nguyên Nam (tỉnh Nghệ An) vào chiều 5/12.

“Theo quy định, vận tốc tàu chạy trên cung đường nói trên là 70-80km/h, khu vực này không thuộc đoạn phải giảm tốc độ. Khi người dân phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, người điều khiển tàu đã phát hiện và kịp thời giảm tốc độ, tránh tình huống có thể xảy ra va chạm.

Sự cố khiến tàu dừng khoảng một phút, sau đó tiếp tục hành trình, không ảnh hưởng đến các đoàn tàu khác”, ông Thanh thông tin.