Người dân nơi lũ quét như “sóng thần” được hỗ trợ tái thiết nhà ở

Chiều 6/12, bà Nguyễn Thị Khuyên (52 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, thành phố Huế) xúc động cho biết, gia đình bà đã được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở theo "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo bà Khuyên, sau đợt mưa lũ lớn, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ, động viên kịp thời của người thân, bạn đọc báo Dân trí và nhiều nhà hảo tâm khác. Tuy nhiên, do nhà cửa thiệt hại nặng, đến nay bà vẫn chưa có nơi ổn định cuộc sống.

Thành phố Huế triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chịu thiệt hại do thiên tai (Ảnh: Ngọc Minh).

Từ sự hỗ trợ của nhà nước thông qua “Chiến dịch Quang Trung”, kết hợp nguồn xã hội hóa, gia đình bà Khuyên sẽ xây dựng lại nơi ở mới tại khu tái định cư thuộc xã Khe Tre.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh, trong các đợt lũ quét xảy ra đêm 27, sáng 28/10, nhà của nhiều hộ dân tại xóm Thác Trượt, xã Khe Tre, bị sạt lở nghiêm trọng. Riêng nhà của bà Khuyên bị nước lũ xé toạc làm đôi, tài sản bên trong cũng trôi theo dòng nước dữ.

Theo người dân địa phương, họ chuyển đến sinh sống tại khu vực Thác Trượt đã hơn 50 năm nhưng chưa từng chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng như các đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua. Nước từ trên cao đổ về, cuốn theo đất đá chảy ầm ầm, không khác gì sóng thần.

Nhà của gia đình bà Khuyên bị nước lũ cuốn trôi gần hết (Ảnh: Vi Thảo).

Bà Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre cho biết, sáng 6/12, UBND thành phố Huế đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng do thiên tai trên địa bàn theo “Chiến dịch Quang Trung”.

Theo bà Hương, đợt này có 3 hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xóm Thác Trượt, được hỗ trợ xây dựng nhà ở khẩn cấp.

Ngoài ra, hàng chục hộ dân ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại xã Khe Tre cũng sẽ được di dời đến khu tái định cư, bảo đảm an toàn trong thời gian tới.

Cùng thời điểm, thành phố Huế đã tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 3 hộ dân tại xã Lộc An.

Theo UBND thành phố Huế, mưa lũ đi qua đã làm 5 nhà dân trên địa bàn bị sập hoàn toàn, 9 nhà hư hỏng. Riêng xã khe Tre còn có 91 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở cần di dời khẩn cấp.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ người dân tìm các mẫu nhà phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, đồng thời bảo đảm tính an toàn cao nhất.

UBND các xã khẩn trương giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng cho người dân, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế thăm hỏi, động viên các hộ dân chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai (Ảnh: Thái Bình).

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cũng xuất quân tham gia “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra trên địa bàn.