TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Tại hội nghị lần thứ 5 diễn ra ngày 4/12, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố báo cáo chủ trương đầu tư dự án và ý kiến của các đại biểu dự hội nghị.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là dự án quan trọng trong phát triển giao thông đô thị và kết nối vùng của TPHCM, góp phần hình thành trục giao thông chiến lược mới theo định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước.

Hướng tuyến dự kiến của Metro Bến Thành - Cần Giờ (Đồ họa: Khương Hiền - Ngọc Tân).

Việc đầu tư dự án sẽ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, tạo động lực phát triển đô thị và thúc đẩy kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng mở rộng không gian phát triển của TPHCM.

Đảng ủy UBND TPHCM được giao lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành rà soát kỹ quy trình, thủ tục đầu tư dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai, thành phố phải kiểm tra, giám sát để đảm bảo tính khả thi và tiến độ của dự án; có giải pháp giảm thiểu tác động đến rừng phòng hộ, cảnh quan, sinh thái và các di tích của thành phố.

Trước đó, UBND TPHCM đã kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố báo cáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phương án hướng tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo phương án hướng tuyến do nhà đầu tư đề xuất, tuyến metro này có điểm đầu đặt tại Công viên 23 Tháng 9. Tuyến sẽ đi dọc trong khu đất Công viên 23 Tháng 9, song song với đường Lê Lai. Đến đường Nguyễn Thái Học, tuyến đi dọc theo đường Ký Con, vượt rạch Bến Nghé rồi đi vào đường Hoàng Diệu.

Đến khu vực giao với đường Nguyễn Tất Thành, tuyến chuyển hướng Đông - Nam, bám sát hành lang đường Đoàn Như Hài hướng về phía Cần Giờ.