Phú Thọ chốt thời hạn và nguồn tiền sửa chữa cầu Sông Lô

Liên quan đến hư hỏng trụ cầu Sông Lô sau 10 năm vận hành gây ồn ào dư luận, UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Xây dựng chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trong chỉ đạo triển khai xử lý, khắc phục.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chỉ đạo sớm hoàn tất thủ tục liên quan để tiến hành sửa chữa cầu Sông Lô nhằm hoàn thành, đưa vào khai thác công trình trong tháng 3/2026 (trước mùa mưa lũ).

Trụ cầu Sông Lô hư hỏng sau 10 năm vận hành, trơ lõi thép (Ảnh: Hồng Phong).

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phải có báo cáo nhận xét về hồ sơ thiết kế công trình được duyệt; thực trạng hư hỏng và các nguy cơ có thể xảy ra; nguyên nhân khách quan, chủ quan; biện pháp hạn chế tải trọng trước mắt để đảm bảo an toàn công trình, cho phép lưu thông trên cầu ở mức độ nào...

Tính cấp thiết của việc sửa chữa và các giải pháp tổng thể để khắc phục hư hỏng cũng như xử lý trách nhiệm liên quan… cũng được Phú Thọ giao Sở Xây dựng làm rõ.

Về kinh phí thực hiện sửa chữa cầu, Phú Thọ giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sử dụng nguồn kinh phí của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) để thực hiện.

Các đơn vị có liên quan đến quá trình xây dựng công trình cầu Sông Lô hơn 10 năm trước (Tư vấn thiết kế - Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường bộ HECO; tư vấn giám sát - Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu lớn - hầm và Công ty cổ phần kỹ sư và tư vấn Việt Nam; đơn vị thi công - Udideco) phải có trách nhiệm phối hợp, tham gia theo dõi, giám sát trong suốt quá trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng trụ cầu Sông Lô.

Được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, Phú Thọ) khánh thành vào tháng 3/2015.

Cầu có chiều dài gần 518m, tải trọng 30 tấn. Gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) là chủ đầu tư dự án.

Hư hỏng trụ cầu Sông Lô thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua (Ảnh: Hồng Phong).

Năm 2024, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ (cũ) ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải cũ, nay là Bộ Xây dựng) kiểm định hư hỏng tại cầu Sông Lô. Sau đó, tỉnh này đã phê duyệt dự án sửa chữa hư hỏng cầu Sông Lô với kinh phí hơn 40 tỷ đồng nhưng đến nay chưa được triển khai.

Cuối tháng 10 vừa qua, mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô xuống thấp đã làm lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó có trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m. Một móng cọc lộ ra cốt thép gỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Phú Thọ yêu cầu hoàn thành sửa chữa hư hỏng cầu Sông Lô, đưa vào khai thác công trình trong tháng 3/2026 - trước mùa mưa lũ (Ảnh: Trung Nguyên).

Trả lời phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Giám đốc Công ty Udideco (một trong 3 nhà thầu thi công), khẳng định không đánh đổi uy tín và chất lượng công trình để thực hiện hành vi gọi là “ăn bớt vật liệu”, đặc biệt là kết cấu quan trọng và là nền móng của cả công trình như cọc khoan nhồi.

Công ty Udideco đã 2 lần gửi văn bản tới UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất bỏ tiền sửa chữa hư hỏng cầu Sông Lô và bảo hành trọn đời công trình nhưng đến nay địa phương này chưa phản hồi chính thức.