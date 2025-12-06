VPBank đưa Faker cùng đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại T1 đến Việt Nam

Sự kiện được tổ chức vào ngày 20/12-21/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, hứa hẹn trở thành ngày hội thể thao điện tử hấp dẫn trong năm của giới trẻ Việt.

Toàn bộ đội hình T1 sẽ sang Việt Nam và giao lưu với người hâm mộ.

Điểm nhấn của sự kiện chính là sự xuất hiện của toàn bộ đội hình T1 - đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại đã 6 lần giành chức vô địch Chung kết thế giới. Khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu trực tiếp cùng danh thủ Faker – vận động viên nổi tiếng nhất của nền thể thao điện tử toàn cầu.

Đi cùng Faker là các đồng đội Doran, Oner, Keria và Peyz - tuyển thủ trẻ tài năng vừa gia nhập đội hình T1. VPBank presents eSport Festival: Legends Unite sẽ là lần ra mắt đầu tiên của Peyz trong màu áo T1 trước khán giả Việt Nam.

Hai ngày lễ hội tại VEC cũng sẽ diễn ra với loạt hoạt động sôi động đậm chất văn hóa game thủ. 20/12 là ngày của “eSport Festival” - đại tiệc đa sắc màu với hàng loạt hoạt động cộng đồng như cuộc thi hóa trang, diễu hành, giao lưu với những KOLs trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, thưởng thức các gian hàng ẩm thực..., mang đến không khí lễ hội eSport hiện đại, văn minh.

T1 sẽ mang tới Việt Nam một bộ sưu tập cúp vô địch của đội tuyển, được trưng bày trong một không gian triển lãm ngay tại sự kiện.

Sự kiện tâm điểm của VPBank presents: T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled (VPBank x T1 tại Việt Nam: Lời hứa khải hoàn) với sự góp mặt đầy đủ của các thành viên T1 giao lưu với khán giả Việt sẽ diễn ra vào ngày 21/12.

Trong buổi giao lưu này, người hâm mộ được trực tiếp gặp gỡ thần tượng, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác như hỏi đáp, mini game… từ chính các thành viên T1. Đây là dịp hiếm có để người hâm mộ có thể tiếp xúc gần hơn với những tuyển thủ mà họ luôn dõi theo trên các đấu trường quốc tế.

Cộng đồng game thủ Việt Nam sẽ được chứng kiến các tuyển thủ Việt bước lên sân khấu và thi đấu trực tiếp cùng T1 ngay trên sân nhà.

Giá vé trung bình để người hâm mộ được tham gia buổi fan meeting đầu tiên của T1 tại Việt Nam và trực tiếp xem T1 thi đấu là khoảng 2 triệu đồng, được phân phối duy nhất qua nền tảng CTicket.vn và độc quyền thanh toán dành cho khách hàng sử dụng thẻ VPBank Mastercard.

VPBank đưa T1 sang Việt Nam

Với quy mô dự kiến hơn 40.000 lượt người tham dự trực tiếp trong hai ngày và hàng triệu lượt theo dõi qua các nền tảng trực tuyến, VPBank presents eSport Festival: Legends Unite không chỉ dừng lại là một lễ hội game, mà còn là không gian văn hóa độc đáo nơi cộng đồng game thủ, người hâm mộ và các bạn trẻ được kết nối, truyền cảm hứng và lan tỏa đam mê eSport cùng những trải nghiệm hiện đại, sáng tạo.

Ngày hội cũng tiếp tục định vị VPBank là thương hiệu tiên phong thấu hiểu khách hàng trẻ - những người đang định hình làn sóng văn hóa mới trong xã hội số.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị ngân hàng VPBank chia sẻ: “VPBank presents eSport Festival: Legends Unite không đơn thuần là một sự kiện thể thao điện tử - đây là lời khẳng định về cam kết của VPBank trong việc đồng hành cùng cộng đồng trẻ, nơi đam mê và công nghệ hòa quyện để tạo nên những giá trị mới.

Khi T1 – đội tuyển nổi tiếng toàn cầu của Liên Minh Huyền Thoại - đặt chân đến Việt Nam, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp: Việt Nam sẽ là điểm đến của những huyền thoại, là nơi những ước mơ thành hiện thực, và VPBank chính là cầu nối hiện thực hóa những ước mơ ấy.

Chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng không chỉ được đo bằng con số tài chính, mà còn bởi tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Sự kiện lần này tiếp tục là một bước tiến táo bạo của VPBank trong hành trình đồng hành cùng khách hàng xây dựng sự thịnh vượng về tài chính và tinh thần”.

Thông tin chi tiết về sự kiện tiếp tục được cập nhật trên website và fanpage chính thức của VPBank.