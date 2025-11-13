Lộ hư hỏng trụ cầu Sông Lô từ năm 2024, dự tính hơn 40 tỷ đồng sửa chữa

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, năm 2024 Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ (cũ) ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải cũ, nay là Bộ Xây dựng) kiểm định hư hỏng tại cầu Sông Lô.

Kết quả kiểm định do ông Trương Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật đường bộ, ký duyệt thông qua vào tháng 12/2024 cho thấy các cọc khoan nhồi trụ T3, T4 và T6 cầu Sông Lô có nhiều vị trí bị bong vỡ bê tông lộ cốt thép han gỉ.

Trụ T3 và trụ T6 có chất lượng bê tông xấu, bong vỡ kích thước lớn, bề mặt bị phong hóa. Đặc biệt, tại trụ T6 (cọc bên phải) có hiện tượng bị mất cốt thép, suy giảm thiết diện cọc từ D=1,5m xuống D=1,35m.

Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường hư hỏng trụ cầu Sông Lô (Ảnh: Công an cung cấp).

Việc cường độ bê tông và tiết diện cọc suy giảm dẫn đến suy giảm khả năng chịu lực của hệ thống móng cọc cầu. Kết quả kiểm định cũng cho thấy lòng sông tại khu vực cầu Sông Lô đã bị xói và biến đổi mạnh.

Bên cạnh đó, cọc khoan nhồi có chiều dày bê tông bảo vệ không đảm bảo, lộ rõ cốt thép han gỉ ở bề mặt cọc, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức kháng chịu nén dọc trục khi đủ tải khai thác.

Nhóm chuyên gia kiểm định còn phát hiện mặt cầu Sông Lô có hiện trạng bê tông nhựa bị bong nhẹ. Đường đầu cầu bằng bê tông nhựa đã lão hóa, bong tróc trơ đá.

Từ đó, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ khẳng định phải có biện pháp sửa chữa khẩn cấp hư hỏng cầu Sông Lô ngay khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Đối với cọc khoan nhồi hư hỏng, nhóm nghiên cứu đề xuất đục bỏ lớp bê tông bị phong hóa, tẩy gỉ cốt thép, sử dụng vữa không co ngót trám vá. Các vị trí suy giảm lớn có thể bổ sung tiết diện cốt thép, ghép ván khuôn, phun bê tông tự lèn để lấp đầy.

Song song với đó sẽ dùng tấm sợi carbon hoặc tấm sợi thủy tinh bọc xung quanh để tăng khả năng chống nở của cọc nhồi (đối với phần cọc khoan nhồi lộ trên mặt đất hoặc trên mặt nước).

Kết quả kiểm định cũng đề xuất bổ sung hệ thống cảnh báo tại trụ cầu Sông Lô, gia cố chống xói lòng sông. Cơ quan chức năng phải kiểm tra, theo dõi thường xuyên tình hình xói lở, thay đổi dòng chảy trong và sau mùa mưa lũ.

Đặc biệt phải tổ chức đánh giá an toàn công trình cầu Sông Lô theo tần suất 5 năm/lần và tăng cường kiểm soát xe quá tải lưu thông qua cầu.

Một lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật đường bộ khẳng định kết quả kiểm định đã được làm rất kỹ lưỡng. Từ cơ sở đó, tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt dự án sửa chữa hư hỏng cầu Sông Lô hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay dự án chưa được triển khai.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác khảo sát khu vực trụ cầu Sông Lô bị hư hỏng, xuống cấp hôm 11/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, xác nhận địa phương này đã lập dự án hơn 40 tỷ đồng sửa chữa hư hỏng cầu Sông Lô nhưng đến nay "chưa triển khai được gì". Sau ồn ào vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo dừng triển khai dự án này.

Vừa qua, Sở Xây dựng Phú Thọ đã chỉ định Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (Hà Nội) tiến hành đánh giá tổng thể hư hỏng công trình cầu Sông Lô có giá trị trên 700 triệu đồng (thực hiện trong thời gian không quá 20 ngày).

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015. Cầu dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.

Gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) là chủ đầu tư dự án. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ. Doanh nghiệp thi công xây dựng công trình là Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc (áo trắng) đánh giá sự cố hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô là nghiêm trọng (Ảnh: Ngọc Kiên).

Hôm 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, Phú Thọ), trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.