Bộ Y tế giải đáp lý do thu hồi mỹ phẩm do Công ty Hoàng Kim Khánh phân phối

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 11. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã làm rõ lý do thu hồi các sản phẩm của MK Skincare và giải đáp các vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý, hậu kiểm mỹ phẩm hiện nay.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare công bố với lý do công ty không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF).

Để ngăn ngừa các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội kinh doanh các sản phẩm đã bị thu hồi, đình chỉ lưu hành, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số), Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng bài liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi.

Ngày 18/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu rà soát toàn diện, lấy mẫu kiểm nghiệm và thu thập thông tin từ các địa phương để xác minh các sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare - đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mang nhãn hiệu "Doctor Magic", "Maika Beauty" và "MK" ra thị trường.

Ông Vũ Mạnh Hà khẳng định cơ chế "doanh nghiệp công bố sản phẩm - cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm" được thực hiện theo đúng quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên.

Cơ chế này tương tự quy định quản lý của EU và nhiều nước phát triển; vừa bảo đảm hội nhập quốc tế, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp làm ăn chân chính, đưa sản phẩm chất lượng ra thị trường.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm không chỉ do Bộ Y tế thực hiện mà còn có sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, địa phương như: Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia… và UBND các tỉnh, thành phố.

Trong đó Bộ Y tế là cơ quan kết luận chất lượng mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc; lực lượng quản lý thị trường giám sát hoạt động kinh doanh; hải quan quản lý thông quan, xuất nhập khẩu; UBND tỉnh, thành phố quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà tại buổi họp báo (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực mỹ phẩm.

Đồng thời, Bộ Y tế tham mưu Chính phủ sớm ban hành nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm; sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2020/NĐ-CP và Nghị định 98/2020/NĐ-CP theo hướng tăng chế tài xử phạt, bảo đảm tính răn đe đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh (Ảnh: FBNV).

Bộ Y tế cũng sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia phục vụ truy xuất nguồn gốc; tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành như: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, công an, biên phòng,… trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và mỹ phẩm giả; siết chặt quản lý kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.