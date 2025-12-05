Xử lý tài xế xe tải bị gọi là "chim mồi" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 5/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt anh N.V.L. (SN 1994, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) do có hành vi điều khiển ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với vi phạm trên, anh L. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào ngày 4/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip về việc một chiếc xe tải có hành vi đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hình ảnh chiếc xe tải chạy giữa 2 làn xe, bị người dân phản ánh là "chim mồi" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Cắt từ clip).

Đáng chú ý, người đăng tải miêu tả chiếc xe tải được cho là “chim mồi”, dùng để “bẫy” các lái xe khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT 1 đã xác minh và xử lý tài xế điều khiển ô tô tải nêu trên.

Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra vào lúc 15h49 ngày 30/11 tại km207+ 100 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội - Lào Cai).

Tại cơ quan công an, tài xế L. cho biết do bản thân mệt mỏi, buồn ngủ nên đã điều khiển ô tô chạy chậm ở làn đường dừng xe khẩn cấp trên cao tốc.

Cục CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

"Nếu có hiện tượng được cho là “chim mồi”, rất mong người dân cung cấp thông tin tới số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, số điện thoại: 0789388539", vị đại diện Cục CSGT chia sẻ thêm.