Hơn 700 triệu đồng đánh giá tổng thể hư hỏng cầu Sông Lô

Thông tin với phóng viên Dân trí chiều 10/11, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan này đã chỉ định Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (trụ sở tại phường Bạch Mai, Hà Nội) tiến hành đánh giá tổng thể hư hỏng công trình cầu Sông Lô.

Gói thầu khảo sát, kiểm định, đánh giá tổng thể hư hỏng cầu sông Lô có giá trị trên 700 triệu đồng, được thực hiện trong thời gian không quá 20 ngày.

Công an khám nghiệm hiện trường hư hỏng trụ cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

“Chúng tôi yêu cầu phải thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể. Kinh phí hơn 700 triệu đồng mới là dự kiến ban đầu thôi, còn sau này cụ thể là bao nhiêu sẽ tính lại”, vị lãnh đạo Sở Xây dựng Phú Thọ cho hay.

Dựa trên kết quả đánh giá hư hỏng cầu Sông Lô, Sở Xây dựng Phú Thọ sẽ đề xuất phương án cụ thể với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và cơ quan liên quan.

Vừa qua, Phú Thọ đã chỉ đạo tạm dừng đầu tư cải tạo, sửa chữa khắc phục hư hỏng của công trình cầu Sông Lô từ nguồn ngân sách nhà nước, trừ những công việc cấp bách cần phải thực hiện ngay để kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng, mức độ an toàn.

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015. Cầu dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.

Đây là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) là chủ đầu tư dự án. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ. Doanh nghiệp thi công xây dựng công trình là Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco).

Sau hơn 10 năm đi vào khai thác, trụ cầu Sông Lô đã bị trơ lõi thép, hư hỏng nghiêm trọng gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Hôm 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, Phú Thọ), trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Trụ cầu Sông Lô trơ lõi thép, được đánh giá hư hỏng nghiêm trọng chỉ sau hơn 10 năm khai thác (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà thầu thi công xây dựng cầu Sông Lô hơn 10 năm trước - Công ty Udideco, mới đây có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng Phú Thọ đề xuất được sửa chữa, khắc phục những hư hỏng của cầu bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên đến nay Phú Thọ chưa có phản hồi chính thức về đề xuất này.

Tại phiên họp Chính phủ chiều 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông báo cáo về việc trụ cầu sông Lô được phát hiện xuống cấp nghiêm trọng. Phú Thọ đang xây dựng phương án khắc phục, quyết tâm hoàn thành trước tháng 2/2026 (trước mùa mưa lũ).

Trước việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cùng với việc tiến hành điều tra, xử lý theo quy định, các cơ quan cần đánh giá chính xác hiện trạng cầu Sông Lô, báo cáo Thủ tướng ngay trong tháng 11.

“Nếu cần thiết thì tính phương án xây dựng cầu mới trong điều kiện khẩn cấp”, Thủ tướng chỉ đạo.