Lũ gây mất mùa, nông dân vùng Bình Thuận hết ngóng Tết

Sáng 6/12, khi nước lũ dần rút, nhiều khu vực thuộc tỉnh Bình Thuận cũ đã thoát khỏi tình trạng ngập úng. Tuy nhiên, hàng nghìn hecta thanh long và các loại hoa màu, vật nuôi bị nhấn chìm, thiệt hại nặng nề, nông dân rơi vào cảnh mất trắng khi năm mới cận kề.

Tại xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng), hàng trăm hộ dân sống ven sông Cái thiệt hại nặng nề. Trong đó, gia đình anh Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng) bị lũ cuốn trôi hơn 1.000 con gà, hơn 300 gốc mai, thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Trang trại gà của anh Nguyễn Văn Chiến ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Toàn bộ gà và vật dụng chăn nuôi trong trang trại bị nước cuốn trôi.

Cách nhà anh Chiến 100m, bà Phan Thị Kim Phượng (xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng) xót xa khi nhìn hơn 500 gốc mai Tết bị nước lũ làm hư hại.

Bà Phượng đau buồn nói: "Mỗi mùa Tết đến, cả gia đình trông chờ vào tiền bán mai, nhưng năm nay lũ đã "cuốn trôi" Tết rồi. Giờ tôi cố gắng vớt vát, hy vọng một số gốc mai sẽ ra hoa dịp Tết, giúp gia đình có tiền trang trải".

Tại xã Hàm Thắng (Lâm Đồng), địa phương chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ này, có hàng trăm hecta thanh long đang vào vụ thu hoạch bị ngập sâu, hư hỏng.

Theo ông Lê Văn Hạnh (xã Hàm Thắng, Lâm Đồng), mưa lớn kết hợp với việc xả lũ khiến mực nước sông dâng lên nhanh chóng. Nhiều thân cây đã bị hư hỏng, gục xuống vì ngập úng kéo dài. Nước lũ đã làm hỏng cả một mùa vụ thu hoạch của người dân nơi đây, khiến bao nhiêu công sức "đổ sông đổ bể".

Anh Đoàn Văn Cường (một chủ vườn thanh long tại huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ) chia sẻ, cả gia đình anh bất lực nhìn vườn thanh long của mình bị ngập úng, hư hại nặng nề.

"Nếu để cây ngâm nước thêm vài ngày nữa, rễ sẽ thối, phải mất ít nhất hai năm mới có thể trồng lại được. Đây là thiệt hại rất lớn đối với gia đình tôi", anh Cường cho biết.

Ngoài thanh long, nhiều vườn trái cây khác như mít, cam, bơ... của người dân bị hư hỏng sau trận lũ chưa từng có.

Theo UBND phường Hàm Thắng, hơn 520ha cây ăn quả, cây lâu năm, lúa và hoa màu, bao gồm thanh long, bị ngập lụt. UBND phường đang triển khai công tác khảo sát, đánh giá thiệt hại, đồng thời lập hồ sơ hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng quy định.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lũ ngày 3-4/12 tại địa phương gây thiệt hại khoảng 4.128ha cây trồng; 4.053 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; 24 tàu cá bị đứt neo, chìm.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ ngày 3-4/12 tại địa phương làm một người chết, 6.195 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng. Trong đó, phường Hàm Thắng có 2.800 căn nhà bị ngập, xã Hàm Thuận có 809 căn, xã Hàm Liêm có 400 căn, xã Sông Lũy có 200 căn, xã Lương Sơn có 794 căn, xã Hàm Thuận Bắc có 612 căn, xã Liên Hương có 100 căn bị ngập…