Ba ô tô bị thiêu rụi trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang
(Dân trí) - Trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô khiến các phương tiện bốc cháy và bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.
Ngày 6/12, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua xã Nam Ninh Hòa, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô chạy cùng chiều, vào lúc 0h10 cùng ngày.
Ông P.C.H. (trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe khách 50H-408xx chạy hướng Nam - Bắc trên cao tốc, khi đến địa phận xã Nam Ninh Hòa va chạm với ô tô tải biển số 89C-203xx do tài xế C.V.S. (35 tuổi) điều khiển.
Ngay sau đó, xe đầu kéo biển số 77C-172xx do tài xế L.D.H. (55 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) cầm lái tiếp tục đâm vào phía sau ô tô tải, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.
Sau các cú va chạm mạnh, cả 3 phương tiện bốc cháy dữ dội. Tài xế, hành khách trên các phương tiện kịp thời rời khỏi xe nên không gây thiệt hại về người.
Xe khách và ô tô tải bị cháy rụi hoàn toàn, còn xe đầu kéo bị thiêu rụi phần đầu.
Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, ô tô tải và xe đầu kéo đã không giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trên cao tốc.
Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Khánh Hòa. Từ tháng 4, hơn 70km của dự án đã được hoàn thành và đưa vào khai thác.