Ba ô tô bị thiêu rụi trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Ngày 6/12, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn qua xã Nam Ninh Hòa, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô chạy cùng chiều, vào lúc 0h10 cùng ngày.

Ông P.C.H. (trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe khách 50H-408xx chạy hướng Nam - Bắc trên cao tốc, khi đến địa phận xã Nam Ninh Hòa va chạm với ô tô tải biển số 89C-203xx do tài xế C.V.S. (35 tuổi) điều khiển.

Ba ô tô cháy rụi tại hiện trường (Ảnh: Toàn Sao).

Ngay sau đó, xe đầu kéo biển số 77C-172xx do tài xế L.D.H. (55 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) cầm lái tiếp tục đâm vào phía sau ô tô tải, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Sau các cú va chạm mạnh, cả 3 phương tiện bốc cháy dữ dội. Tài xế, hành khách trên các phương tiện kịp thời rời khỏi xe nên không gây thiệt hại về người.

Xe khách và ô tô tải bị cháy rụi hoàn toàn, còn xe đầu kéo bị thiêu rụi phần đầu.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, ô tô tải và xe đầu kéo đã không giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trên cao tốc.

Cơ quan chức năng nhận định ô tô tải và xe đầu kéo không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn (Ảnh: Toàn Sao).

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Khánh Hòa. Từ tháng 4, hơn 70km của dự án đã được hoàn thành và đưa vào khai thác.