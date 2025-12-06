Thanh niên có hình xăm thằn lằn tử vong bí ẩn trên sông Sài Gòn

Ngày 6/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong trên sông Sài Gòn.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: CTV)

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua cảng Phúc Long, đường số 1, phường Thủ Đức (trước đây là phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) và kéo vào bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Công an đã đến hiện trường ghi lời khai nhân chứng, vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Nạn nhân mặc quần jeans dài, áo sơ mi dài tay, có hình xăm hai con thằn lằn ở bụng, không có giấy tờ tùy thân. Công an nhận định nạn nhân tử vong khoảng 3 ngày.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân và xác minh danh tính.