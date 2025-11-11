Vụ cầu Sông Lô trơ lõi thép: Doanh nghiệp muốn sửa chữa, bảo hành trọn đời

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 11/11, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, cho biết Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) - nhà thầu thi công xây dựng cầu sông Lô hơn 10 năm trước, tiếp tục có văn bản đề xuất được sửa chữa, khắc phục hư hỏng của cầu.

Đây là lần thứ hai, Công ty Udideco có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng Phú Thọ đề xuất tự nguyện khắc phục, sửa chữa hư hỏng cầu sông Lô bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp.

“Cả hai văn bản đề xuất đều do bà Phan Thị Đức (Tổng Giám đốc Công ty Udideco) ký”, ông Lợi cho hay.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ thị sát khu vực hư hỏng cầu Sông Lô (Ảnh: Ngọc Kiên).

Doanh nghiệp cho rằng cầu Sông Lô được bàn giao, đưa vào sử dụng từ ngày 11/11/2015. Trải qua các đợt mưa bão, đặc biệt cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 và các cơn bão năm 2025 khiến mực nước sông Lô dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết gây xói mòn lòng sông và đã xảy ra một số hư hỏng tại cầu.

Việc sửa chữa sẽ được dựa trên cơ sở phương án kỹ thuật được cơ quan chức năng phê duyệt và UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận. Doanh nghiệp cam kết đồng hành với UBND tỉnh Phú Thọ trong suốt quá trình sửa chữa, bảo hành trọn đời công trình cầu Sông Lô.

Ông Lợi nói vài ngày tới Sở Xây dựng sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ báo cáo, tham mưu trả lời đề xuất của Công ty Udideco.

Trước đó, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết đã chỉ định Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (trụ sở tại Hà Nội) tiến hành đánh giá tổng thể hư hỏng công trình cầu Sông Lô.

Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường hư hỏng trụ cầu Sông Lô (Ảnh: Công an cung cấp).

Gói thầu khảo sát, kiểm định, đánh giá tổng thể hư hỏng cầu sông Lô có giá trị trên 700 triệu đồng, được thực hiện trong thời gian không quá 20 ngày. Dựa trên kết quả đánh giá, Sở Xây dựng Phú Thọ sẽ đề xuất phương án cụ thể với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và cơ quan liên quan.

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015. Cầu dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.

Đây là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) là chủ đầu tư dự án. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ. Doanh nghiệp thi công xây dựng công trình là Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco).

Sau hơn 10 năm đi vào khai thác, trụ cầu Sông Lô đã bị trơ lõi thép, hư hỏng nghiêm trọng vào cuối tháng 10 vừa qua, gây bức xúc dư luận.

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Hư hỏng trụ cầu Sông Lô được đánh giá là nghiêm trọng (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại phiên họp Chính phủ chiều 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông báo cáo về việc trụ cầu Sông Lô được phát hiện xuống cấp nghiêm trọng. Phú Thọ đang xây dựng phương án khắc phục, quyết tâm hoàn thành trước tháng 2/2026 (trước mùa mưa lũ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cùng với việc tiến hành điều tra, xử lý theo quy định, các cơ quan cần đánh giá chính xác hiện trạng cầu Sông Lô, báo cáo Thủ tướng ngay trong tháng 11.