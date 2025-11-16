Điểm tuần: Trụ cầu Sông Lô; Royal Hotel; Đèn đang xanh thì nhảy sang vàng

Hỏng trụ T3 cầu Sông Lô: Mưa gió, bão lụt có phải căn cứ miễn trách nhiệm?

Liên quan vụ trụ cầu Sông Lô hư hỏng nặng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (Udideco) khẳng định sản phẩm do công ty thi công đảm bảo chất lượng, không có dấu hiệu "ăn bớt vật liệu". Đồng thời, vị này cho rằng do trải qua các cơn bão lớn liên tiếp trong năm 2024, 2025 và tác động của dòng chảy nên trụ T3 mới mất lớp bê tông bảo vệ, xói mòn cục bộ như hiện nay.

Luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Khoản 1, Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước, không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Trong đó, "mọi biện pháp cần thiết" bao gồm việc tổ chức thi công, xây dựng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt và các quy định, quy chuẩn được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp không đáp ứng cả 2 điều kiện nêu trên, thiệt hại do thiên tai, bão lũ hay các sự kiện bất ngờ khác sẽ không được coi là sự kiện bất khả kháng còn nếu có lỗi kỹ thuật của cá nhân trong quá trình thi công dẫn tới sai lệch so với hồ sơ thiết kế, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư.

Còn theo luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TPHCM), mấu chốt là yếu tố con người. Nếu hư hỏng hoàn toàn do bão lũ, không do lỗi kỹ thuật con người thì miễn trách nhiệm còn nếu quá trình xác minh cho thấy có lỗi kỹ thuật, lỗi thi công thì tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm bởi một cây cầu phải đáp ứng, chống chọi lại được các thiên tai tự nhiên bình thường

Công an điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc xây dựng trụ cầu T3 cầu Sông Lô (Ảnh: Công an Phú Thọ).

"Xe điên" lao vào giữa đám đông

Chiều 10/11, Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, ở phường Thái Hòa, Nghệ An) cùng bạn bè đến ăn uống tại quán do Đặng Trọng Vượng (28 tuổi, ở xã Nghĩa Khánh, Nghệ An) làm chủ, mới khai trương. Do mâu thuẫn trong lúc gọi món, Hùng lái xe lao vào nhóm người trong quán còn Vượng và những người ở quán dùng gậy, đá để ném, đập vào ô tô của Hùng khiến phương tiện hư hỏng.

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành vi chửi bới, đập phá phương tiện của nhóm người ở quán và lao xe vào đám đông được thực hiện ở nơi công cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự địa phương, việc công an bước đầu tạm giữ các đối tượng để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi có dấu hiệu xâm phạm tới tài sản, sức khoẻ, thậm chí tính mạng người khác của nhóm người này, từ đó xác định có dấu hiệu của các tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178) và Giết người (Điều 123) hoặc Cố ý gây thương tích (Điều 134) quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 hay không.

Khoảnh khắc "xe điên" lao vào nhóm người đứng trước quán (Ảnh cắt từ clip).

Khách sạn Royal Hotel từ chối khách lúc 2h sáng

Trong thời gian 7-9/11, chị N.Y.Q. đặt phòng lưu trú tại khách sạn Royal Hotel (19 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) và đã thanh toán 100% tiền phòng qua ứng dụng Agoda. Rạng sáng 9/11, chị Q. mới có mặt ở khách sạn thì được nhân viên lễ tân thông báo cơ sở đã hết phòng vì khách đến muộn, buộc chị Q. phải thuê khách sạn khác trong đêm. Bức xúc vì cách hành xử của khách sạn, chị Q. đã đăng bài cảnh báo cộng đồng.

Nhiều độc giả cho rằng đây không chỉ là biểu hiện của sự tham lam mà còn cho thấy sự thiếu đạo đức, mất tình người của phía cơ sở lưu trú. Độc giả Nga Thanh Lu gọi đây là "một pha tự hủy", đặc biệt trong thời đại công nghệ số, nơi sự cạnh tranh trên thị trường là vô cùng khốc liệt. Người này viết: "Thời buổi người khôn của khó, giữ khách còn chẳng ăn ai đây làm ăn láo quá. Người ta trả tiền rồi là phòng của người ta, sao lại dám bảo quá thời hạn check in? Có quy định nào quá thời hạn check in là không được vào phòng không? Nếu mà có thì đảm bảo khách sạn không có khách luôn nhé".

"Khách đặt và đã trả tiền, do trục trặc chuyến bay mới tới muộn mà không hỏi người ta một câu, lại tự động cho người khác thuê. Vừa thiếu thiện chí, vừa vòng vo, lý sự. Thử đặt câu hỏi trong bối cảnh 2h sáng, bắt một người phụ nữ ra đường tìm khách sạn khác, vậy có tình người và đạo đức kinh doanh hay không?", bạn đọc có nickname Pest Control đặt câu hỏi.

Công an làm việc với chủ khách sạn và nhân viên lễ tân (Ảnh: Công an cung cấp).

"Đèn đang xanh thì nhảy vàng", ai chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn?

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước việc đèn tín hiệu đang xanh bất ngờ chuyển vàng, hoặc đang đỏ lại chuyển xanh khi tham gia giao thông trên đường. Nhiều lái xe cho biết họ lo lắng bị phạt nguội oan. Một số tài xế còn chia sẻ hình ảnh, video ghi lại hiện tượng tương tự.

“Việc đèn báo còn 10 giây mà bất ngờ chuyển đỏ, nếu người điều khiển phanh gấp gây tai nạn thì ai chịu trách nhiệm? Dân sai thì dân chịu phạt, vậy đèn nhảy sai thì CSGT có chịu trách nhiệm không?”, độc giả Trần Mạnh Linh băn khoăn.

Bạn đọc Mai Văn Chương nêu quan điểm: “Chúng tôi tuân thủ luật giao thông, nhưng nếu lỗi tại đèn tín hiệu mà xảy ra va chạm thì ai chịu trách nhiệm? Trước khi sửa hệ thống đèn, những ngã tư nào không đảm bảo an toàn nên ngắt hẳn để điều chỉnh lại. Làm ổn rồi hãy vận hành, dân sẽ không phàn nàn nữa”.

Cùng chung lo ngại, bạn đọc Hùng Lê đặt câu hỏi: “Đang đèn xanh còn 10 giây, người đi xe nhìn số để đi, mà đột nhiên chuyển vàng phải phanh gấp, chẳng may xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?”.

Người dân thắc mắc việc đèn tín hiệu giao thông đang còn 10 giây xanh thì bất ngờ nhảy sang vàng (Ảnh minh họa: Trần Thanh).

Khoe chồng xách tay về cả vali hàng hoá: Có phải khai báo và chịu thuế?

Mới đây, trên trang cá nhân của vợ một cầu thủ nổi tiếng đăng bài viết kèm hình ảnh về việc chồng đi công tác nước ngoài mang về một vali thực phẩm chức năng cho gia đình.

Bài viết trên đã gây xôn xao dư luận, nhiều người cho rằng việc xách tay hàng hoá như vậy nếu không khai báo có thể bị xử phạt. Cũng có ý kiến nói nếu chỉ mua về cho gia đình, không nhằm mục đích kinh doanh thì không bắt buộc khai báo với cơ quan chức năng.

Luật sư Trần Hoàng Linh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo Điều 6 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ, đối với người nhập cảnh bằng hộ chiếu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, có hành lý xách tay hoặc ký gửi theo người, nhóm hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu cho từng lần nhập cảnh bao gồm rượu mạnh (20 độ trở lên, thể tích 1,5 lít trở xuống), rượu nhẹ (dưới 20 độ, thể tích 2 lít trở xuống), bia, đồ uống có cồn khác (từ 3 lít trở xuống), thuốc lá điếu (từ 200 điếu trở xuống), xì gà (20 điếu trở xuống), thuốc lá sợi (250 gram trở xuống) hay hàng hóa khác có tổng giá trị hải quan không quá 10 triệu đồng.

Trường hợp vượt định mức phải nộp thuế, người nhập cảnh được chọn vật phẩm để miễn thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.

Như vậy, về cơ bản, bất kể việc xách tay hàng hoá về có nhằm mục đích kinh doanh hay không, nếu vượt quá hạn mức về số lượng, thể tích hoặc giá trị quy định tại Nghị định số 134, người nhập cảnh vẫn phải chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, bất chấp hàng hoá đó có được miễn thuế tại nước sở tại hay không.

Do chính sách thuế thông thoáng nên tại nhiều quốc gia, du khách thường "xách cả va ly" hàng hoá mỗi khi du lịch về (Ảnh minh hoạ: Hoàng Diệu).

Gắn 400 biển tên lên xe điện của học sinh cấp 2: Đã đúng quy định hay chưa?

Trường THCS Ngọc Lập (xã Minh Hòa, Phú Thọ) mới đây đã phát động phong trào gắn biển tên học sinh lên gần 400 phương tiện xe đạp điện và xe máy điện nhằm dễ dàng quản lý, đồng thời tạo ra hình ảnh đẹp, được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Bên cạnh sự ủng hộ, cũng có ý kiến băn khoăn về việc học sinh được phép sử dụng xe máy điện đến trường. Vậy việc nhà trường cho phép học sinh đi xe máy điện đến trường có đúng quy định hay không?

Theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định xe gắn máy là xe có 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Nếu động cơ dẫn động là nhiệt thì dung tích không lớn hơn 50 cm3 còn nếu động cơ dẫn động là điện thì công suất không lớn hơn 4 kW. Xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Còn theo khoản 2 Điều này, xe đạp máy (gồm cả xe đạp điện) được định nghĩa là xe đạp có trợ lực từ động cơ, nguồn động lực từ động cơ bị ngắt khi người lái xe dừng đạp hoặc khi xe đạt tới tốc độ 25 km/h.

Theo khoản 1, Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người từ đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy, tức bao gồm xe máy điện và xe máy có dung tích không lớn hơn 50cm3. Còn với xe đạp điện, pháp luật không có quy định giới hạn độ tuổi được điều khiển phương tiện này.

Như vậy, để xác định việc học sinh đi xe điện tới trường đã đúng quy định chưa, trước hết cần làm rõ quy chuẩn kỹ thuật, từ đó xác định phương tiện thuộc nhóm xe máy điện hay xe đạp điện. Nếu là xe đạp điện, việc học sinh cấp 2 điều khiển phương tiện không vi phạm quy định còn nếu là xe máy điện, việc điều khiển là không đúng quy định, nhà trường cần có các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở để gia đình lựa chọn phương tiện phù hợp cho con em mình.