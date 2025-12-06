Siêu máy tính dự đoán đội vô địch World Cup 2026

Sau lễ bốc thăm World Cup 2026, siêu máy tính Opta đã đưa ra dự đoán về ứng cử viên vô địch giải đấu. Theo đó, Tây Ban Nha đang là ứng viên số một cho chức vô địch, khi có tới 17% khả năng lên ngôi. Nhà đương kim vô địch châu Âu được đánh giá là đội bóng cân bằng nhất ở thời điểm hiện tại, sở hữu tuyến giữa xuất sắc và hàng công mang đến chất lượng cao trong mọi trận đấu.

Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Pháp chính là ứng cử viên số hai cho ngôi vô địch với 14,1% cơ hội. Kylian Mbappe luôn thể hiện phong độ cao ở World Cup. Điều đó giúp đội bóng áo lam tiếp tục được kỳ vọng sẽ tiến sâu, thậm chí có mặt ở trận chung kết như ở World Cup 2018 (vô địch) và World Cup 2022 (á quân).

Đội tuyển Anh xếp thứ ba với 11,8% khả năng lên ngôi, nhờ dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng và niềm tin ngày càng lớn dành cho HLV Thomas Tuchel. Opta nhận định “Tam Sư” có thể đã sẵn sàng phá dớp 60 năm không vô địch World Cup để chinh phục danh hiệu vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử.

Bất ngờ khi đương kim vô địch World Cup Argentina chỉ đứng thứ 4 với 8,7% cơ hội vô địch. Dù Lionel Messi vẫn là trung tâm trong lối chơi của La Albiceleste nhưng cầu thủ này đã bước sang tuổi 38. Do đó, anh bị nghi ngờ về khả năng tỏa sáng.

Đức đứng kế tiếp với 7,1%. Họ được xem là ứng cử viên tiềm ẩn nhưng thiếu sự ổn định trong những năm gần đây. Bồ Đào Nha được dự đoán có 6,6% cơ hội bước lên đỉnh thế giới trong kỳ World Cup cuối cùng của C.Ronaldo

Trong khi đó, Brazil chỉ là ứng cử viên số 7 với 5,6% cơ hội, dù đang được dẫn dắt bởi HLV Carlo Ancelotti. Họ đã sa sút ở các giải đấu gần đây và khó khăn trong việc tìm lại thời kỳ hoàng kim.

Dự đoán của siêu máy tính Opta về cơ hội vô địch của các đội bóng (Ảnh: Opta).

Đứng tiếp theo là Hà Lan với tỷ lệ 5,2%. Trong khi đó, Na Uy xếp thứ 9 với 2,3%. Đây là thời điểm tiền đạo Haaland đang đạt độ chín và thể hiện phong độ hủy diệt. Xếp thứ 10 là Colombia với 2%.

Opta cũng lưu ý một chi tiết thú vị. Theo đó, cơ hội vô địch của nhóm đội vượt qua vòng play-off liên lục địa (trong đó nhiều khả năng có Italy) là 3,7%, cao hơn không ít đội tuyển lớn trong top 15.