Vụ "chê 30.000 đồng ủng hộ bão lũ": Yêu cầu 2 cán bộ cơ sở rút kinh nghiệm

Liên quan tới vụ việc hai phụ nữ ở Hà Nội chê 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ, ngày 5/12, UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đã có thông tin chính thức.

Theo UBND phường Cửa Nam, sự việc xảy ra vào khoảng 17-18h ngày 3/12, tại một cơ sở kinh doanh ở số 34 phố Ngô Quyền.

Hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi giơ tay nói "30 nghìn thì khỏi" (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, 2 người phụ nữ trong video (bị tố chê tiền ủng hộ) là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể Tổ dân phố 3, đang thực hiện công tác vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

UBND phường Cửa Nam cho biết, hoạt động vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt thể hiện tinh thần chia sẻ, tấm lòng tương thân, tương ái, mang ý nghĩa cộng đồng tốt đẹp. Tuy nhiên trong quá trình tuyên truyền, vận động, 2 cán bộ cơ sở đã có phát ngôn chưa phù hợp tại thời điểm nêu trên.

"UBND phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam để làm việc, trao đổi với các cán bộ cơ sở Tổ dân phố số 3 nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động của tổ dân phố", văn bản của UBND phường Cửa Nam nêu rõ.

Trước đó mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh hai phụ nữ lớn tuổi tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền (phường Cửa Nam, Hà Nội) để kêu gọi quán ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Theo hình ảnh trong clip, khi nhân viên quán trả lời rằng họ đã ủng hộ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hai người phụ nữ vẫn yêu cầu quán ủng hộ và nhấn mạnh: "Tất cả các cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu... Tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết".

Mặc dù nữ nhân viên cố gắng giải thích đã ủng hộ bằng hình thức khác nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố".

Trước lời đề nghị của hai phụ nữ, nhân viên quán tới quầy thu ngân lấy tiền và xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, một trong hai người phụ nữ liền giơ tay và lớn tiếng "30 nghìn thì khỏi, ai nhận 30 nghìn".