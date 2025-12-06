Lật sà lan trên biển TPHCM, 3 thuyền viên may mắn sống sót

Ngày 6/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, lực lượng biên phòng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tiếp nhận 3 thuyền viên được cứu vớt sau vụ lật sà lan trên biển.

Theo thông tin ban đầu, sà lan chở theo 3 thuyền viên và 910m3 cát xây dựng nhập khẩu từ Campuchia. Ông Huỳnh Thanh Quý (SN 1979, quê Tây Ninh) làm thuyền trưởng.

Sà lan rời cảng Vĩnh Xương (An Giang) vào ngày 4/12, tới cảng Sao Mai (Vũng Tàu) để trả hàng.

Sà lan bị lật vào sáng 6/12 (Ảnh: BĐBP TPHCM).

Đến 8h ngày 6/12, khi đang ở vị trí cách Mũi Nghinh Phong (phường Vũng Tàu, TPHCM) khoảng 2 hải lý, sà lan bị chết máy. Phương tiện trôi tự do rồi lật úp. Ba thuyền viên rơi xuống biển.

Các nạn nhân may mắn được tàu cá BTH 84859TS cứu vớt. Sau đó, cả 3 người được đưa vào bờ để chăm sóc sức khỏe và đã được chủ phương tiện bị nạn tiếp nhận.

Hiện, lực lượng biên phòng đã thông báo về vị trí sà lan bị nạn để tàu thuyền chủ động vòng tránh, đồng thời phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TPHCM tiếp tục xử lý vụ việc.