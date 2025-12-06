Bộ Xây dựng: Cần thiết kế mẫu nhà ở mới để ứng phó với thiên tai dị thường

Chia sẻ tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/12, ông Nguyễn Trí Đức - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Xây dựng - cho hay từ năm 2014, Thủ tướng đã ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung, áp dụng tại 13 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (trước khi sáp nhập).

Trên cơ sở đó, các địa phương nghiên cứu thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà ở, có địa phương đến 6-8 mẫu. Bộ cũng nghiên cứu thiết kế nhà ở an toàn phòng, chống thiên tai với 176 mẫu có thể sử dụng ngay; chương trình Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt do Quỹ Khí hậu xanh GCF tài trợ...

Trước thực trạng bão lũ xảy ra tại hầu hết các địa phương cả nước với mức độ phức tạp, nguy hiểm hơn rất nhiều, ông Đức cho rằng cần có những mẫu thiết kế nhà ở phòng, tránh bão lụt mới phù hợp tình hình thực tế.

Do đó Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh phối hợp Viện Kiến trúc quốc gia rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế theo hướng dẫn, gắn chặt quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng, bảo đảm an toàn lâu dài, không chỉ xử lý trước mắt.

Đối với việc đề xuất xây dựng các công trình hạ tầng nào cho miền Trung để ứng phó trước thiên tai, ông Trí cho hay trên cơ sở quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch các vùng, địa phương, bộ đã quy hoạch về hạ tầng giao thông.

Cụ thể, đường bộ có 11 tuyến cao tốc với chiều dài gần 1.500km, 24 tuyến quốc lộ chính yếu với chiều dài trên 4.400km giúp kết nối các hành lang kinh tế quan trọng; khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 14 cảng hàng không.

Với cảng biển có 14 cảng, 89 khu bến, bến cảng với 208 cầu cảng có tổng chiều dài 36.923m; đối với đường thủy nội địa, quy hoạch 27 tuyến vận tải thủy với chiều dài 1.263km; đối với đường sắt, có 1.332km thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức chia sẻ tại họp báo (Ảnh: VGP).

Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cũng cho hay Bộ đang nghiên cứu bổ sung thêm quy hoạch 2 cảng hàng không khu vực miền Trung nhằm tăng cường công tác hỗ trợ khẩn nguy, cứu nạn của khu vực miền Trung, Tây Nguyên (sân bay Vân Phong và sân bay Măng Đen).

Ông Nguyễn Trí Đức cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm thay đổi kịch bản ứng phó, làm căn cứ đưa ra giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu phù hợp với đặc thù riêng từng lĩnh vực.

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch ngành quốc gia 5 lĩnh vực và cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới nhất để lập đánh giá môi trường chiến lược.

Cùng đó, ông Đức khuyến nghị các chủ đầu tư căn cứ kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng mới nhất, chuỗi số liệu thủy hải văn, khí hậu để tính toán, đề xuất các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, bền vững, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư khai thác, sử dụng nguồn lực.

Ngoài ra, việc ứng phó với thiên tai ngày càng khắc nghiệt và bất thường cần có sự nghiên cứu sâu, kỹ lưỡng, đảm bảo tính khoa học để có giải pháp tổng thể từ quy hoạch, hạ tầng, đất đai, đê điều, tiêu thoát nước...

Vì vậy, những việc này cần có sự phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, bền vững, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ hậu quả của thiên tai, đảm bảo an sinh cho người dân.