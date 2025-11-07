Nhiều đoạn đường sắt Bắc - Nam qua Đắk Lắk hư hỏng do bão Kalmaegi

Sáng 7/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo sơ bộ về thiệt hại của bão Kalmaegi (bão số 13) trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê sơ bộ, bão Kalmaegi đã làm 2 người bị thương và 2 người trú tại xã Xuân Lãnh tử vong do nhà bị sập, đó là trường hợp N.Q.T. (45 tuổi) và ông P.N.T. (65 tuổi).

Lực lượng công an đưa người dân bị thương do bão số 13 đi cấp cứu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Toàn tỉnh có 12 căn nhà bị sập hoàn toàn, 326 căn nhà bị tốc mái, 147 nhà bị ngập nước; khoảng 54.000 lồng bè thủy sản bị hư hại, thiệt hại ước khoảng 21 tỷ đồng.

Về giao thông, trên địa bàn xã Tuy An Nam xuất hiện điểm sạt lở nhưng cơ bản đã được khắc phục; kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại ban đầu ước khoảng 150 tỷ đồng.

Trường Tiểu học Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk ngổn ngang sau bão (Ảnh: Uy Nguyễn).

Một số địa bàn khác ghi nhận có 90 cây xanh ngã đổ, 5 trụ đèn chiếu sáng bị gãy và hư hỏng một số trạm biến áp bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng đã di dời gần 8.000 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm do bão và di dời khoảng 1.600 người tại khu vực ảnh hưởng lũ lụt.

Một số đoạn đường sắt tại Đắk Lắk bị hư hỏng sau bão Kalmaegi (Ảnh: Minh Nguyễn).

Bão Kalmaegi đã làm hư hỏng một số đoạn đường sắt tại Đắk Lắk và Gia Lai nên hành khách phải di chuyển bằng ô tô từ ga Diêu Trì đến ga Tuy Hòa và ngược lại.

Lực lượng quân sự, công an, địa phương đang hỗ trợ dọn dẹp, khôi phục hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, gia cố nhà cửa cho người dân sau bão.