11h ngày 6/11, từng cơn gió rít lên, phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) chìm trong cơn mưa nặng hạt. Bà Nguyễn Thị Long vội vã đưa 3 con gái cùng 4 cháu đến Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (phường Sa Huỳnh) tránh bão.

Vừa đến nơi, bà Long ngồi vào một góc rồi gọi điện thoại cho chồng: “Em đến nơi trú bão an toàn rồi anh nhé!”. Bà nói rồi dặn chồng lo thu xếp đến nơi trú bão sớm.

Các con và cháu của bà Long ở nơi trú bão số 13 (Ảnh: Quốc Triều).

Nhà bà Long có 9 người, trong đó 2 con rể đi làm ăn xa, nhà chỉ còn một người đàn ông là chồng bà. Vậy nên bà thu xếp cho các con, cháu đi trú bão thật sớm.

“Tôi đưa các con và cháu đi trước, chồng tôi nói ở lại chằng chống mấy cái cửa rồi đi sau. Thấy sóng biển mạnh, gió bắt đầu lớn rồi nên tôi lo quá”, bà Long chia sẻ.

Bà Long lặng lẽ ngồi một góc lo âu, bên cạnh đó là những đứa trẻ đang vô tư nô đùa. Bà lo ngôi nhà cấp bốn của gia đình mình nằm bên bờ biển không thể trụ vững trước cơn bão 13.

Bà Long gọi điện giục chồng nhanh chóng rời nhà đến nơi trú bão (Ảnh: Quốc Triều).

Phường Sa Huỳnh nằm ở phía nam của tỉnh Quảng Ngãi, nơi tiếp giáp với tỉnh Gia Lai, nên được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13. Do đó người dân phường Sa Huỳnh chủ động di dời đến nơi trú bão.

Ông Nguyễn Chí Trai (88 tuổi) được người thân đưa đến Đồn Biên phòng Sa Huỳnh trú bão từ rất sớm. Dù lớn tuổi nhưng ông còn khá minh mẫn. Ông bảo mình lớn tuổi nên phải đi trú bão sớm để con cháu đỡ vướng bận trong việc gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản.

“9h là tôi nói các con đưa đi trú bão trước. Mình đến đây ở cho con cháu đỡ lo. Tôi đã dặn mấy đứa nó là tranh thủ gói ghém đồ đạc rồi phải đi ngay, không đứa nào được ở lại nhà”, ông Trai nói.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh hỗ trợ người dân đến trú bão (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, cho biết công tác di dời dân bắt đầu từ 10h và kết thúc lúc 14h ngày 6/11. Phường sẽ di dời 600 hộ với 3.000 nhân khẩu.

“Chúng tôi đang khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn, cố gắng hoàn thành trước 14h. Toàn phường hiện có 1.300 tàu thuyền, trong đó gần 500 chiếc đã vào cảng để neo đậu, số còn lại đã được hướng dẫn di chuyển đến vùng biển an toàn”, ông Thanh thông tin.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 9h ngày 6/11, các địa phương trong tỉnh đã sơ tán hơn 18.200 người dân, trong đó ưu tiên di dời người già và trẻ em đến nơi trú bão an toàn.