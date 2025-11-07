Thông tin mới nhất về thiệt hại do bão số 13 gây ra

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sau khi đi sâu vào đất liền vào đêm 6/11, bão số 13 (Kalmaegi) đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng sớm 7/11, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào, sau đó tan dần.

Thống kê sơ bộ từ các địa phương cho thấy, bão số 13 đã làm 5 người chết (Đắk Lắk có 3 người, Gia Lai có 2 người), 6 người bị thương.

52 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk bị sập; hư hỏng, tốc mái gần 2.600 nhà ở Gia Lai (2.412 nhà), Đắk Lắk (131 nhà), Quảng Ngãi (50 nhà).

9 tàu bị sóng đánh chìm (Đắk Lắk có 4 tàu, Gia Lai 4 tàu và Quảng Ngãi có một tàu). Tỉnh Gia Lai bị mất điện diện rộng.

Ảnh hưởng của bão Kalmaegi khiến triều cường dâng cao, sóng đánh tràn bờ, gây bật gốc hàng loạt cây xanh và mang một lượng rác khổng lồ tràn lên bờ ở Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk mưa phổ biến 150-280mm, cục bộ trên 350mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như đỉnh Bạch Mã (Huế) 396mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 312mm, Chư Răng (Gia Lai) 393mm, Đăk Pling (Gia Lai) 313mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 504mm, Xuân Lâm (Đắk Lắk) 285mm.

Dự báo, sáng 7/11, từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ trên 80mm.

Ngày 7-8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ trên 200mm.

Lũ thượng lưu sông Ba (Gia Lai, Đắk Lắk) đang lên trên mức báo động 3, hạ lưu trên báo động 3. Lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh trên báo động 3 và đang xuống chậm.

Lũ các sông ở Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa dao động ở mức báo động 2.

“Bão 13 đã kết thúc, mưa giảm mạnh, trên các sông vẫn còn lũ ở mức báo động 2, có sông trên báo động 3; dự báo hôm nay sẽ xuống dưới báo động 1. Những ngày tới thời tiết tốt, đầu tuần tới khả năng có bão vào Đông Bắc Biển Đông, tuy nhiên nhiều khả năng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta”, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.

Địa phương đang tổng hợp nhanh thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra và tập trung khắc phục nhanh hậu quả, ưu tiên các trường học, bệnh viện, nhà cửa của nhân dân bị sập, đổ, hư hỏng. Trong đó phải đảm bảo không để nhân dân bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế, học sinh không có trường học.

Các sự cố về đê điều, hồ đập và tàu Star Bueno bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi) cũng được yêu cầu khắc phục nhanh, hiệu quả.