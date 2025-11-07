Phó Thủ tướng: Thiệt hại do bão Kalmaegi đã giảm đến mức thấp nhất có thể

Ngày 7/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành và lãnh đạo thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão Kalmaegi (bão số 13).

Bão Kalmaegi là cơn bão rất mạnh, quét qua nhiều tỉnh miền Trung khiến khu vực này chịu thiệt hại nặng nề. Hậu quả cơn bão gây ra khiến ít nhất 8 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái, nhiều khu vực mất điện trên diện rộng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp với các tỉnh Miền Trung về thiệt hại do bão số 13 gây ra (Ảnh: Phạm Hoàng).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, cho biết công tác ứng phó với bão số 13 được các địa phương triển khai rất hiệu quả. Đặc biệt, hệ thống thông tin liên lạc trước, trong và sau bão luôn được duy trì thông suốt.

"Nhờ lực lượng chức năng hiện diện ở tất cả các khu vực mà nhiều trường hợp nguy hiểm đã được hỗ trợ kịp thời, đảm bảo tính mạng cho người dân. Người dân cũng có ý thức chấp hành các chỉ đạo của cơ quan chức năng, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Người dân khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão (Ảnh: Phạm Hoàng).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác ứng phó bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Nhờ sự chuẩn bị sớm và chủ động của các địa phương, thiệt hại đã được giảm đến mức thấp nhất có thể.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh khẩn trương thống kê thiệt hại, rà soát tình hình dân cư, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhằm sớm ổn định đời sống.

"Các bộ, ngành cần xem xét lại chất lượng và quy trình vận hành của hệ thống điện lưới. Từ đó, các đơn vị cần xây dựng phương án thích ứng với các cơn bão có cường độ tương tự trong tương lai".

Nhiều khu vực dân cư ven Quy Nhơn bi ngập sâu (Ảnh: Chí Anh).

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chính phủ sẽ cấp mỗi địa phương bị thiệt hại nặng 60 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Các tỉnh cần sớm xây dựng lại nhà dân bị sập và di dời các trường hợp ra khỏi khu vực ngập sâu, sạt lở nguy hiểm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Sau khi hoàn tất công tác khắc phục, các địa phương phải tổ chức họp rút kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục lâu dài. Đồng thời, địa phương cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên núi và trên biển".