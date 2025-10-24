Triều cường đạt đỉnh ở TPHCM khiến nhà dân ngập nước, xe cộ ùn tắc

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tối 24/10, lực lượng chức năng có mặt tại hẻm 558, đường Bình Quới, để gia cố bờ bao, túc trực hỗ trợ người dân trong trường hợp nước tràn vào khu dân cư (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó một ngày, triều cường dâng cao khiến khu dân cư tại bán đảo Thanh Đa chìm trong biển nước. Nước dâng nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dòng nước chảy xiết làm sập một mảng tường của quán ăn trên đường Bình Quới, cuốn trôi nhiều tài sản trong đêm 23/10. Người dân phải dùng bao cát gia cố tạm phần công trình bị hư hỏng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Từ đêm qua đến nay, lực lượng chức năng phường Bình Quới cùng người dân dùng máy bơm để thoát nước từ trong khu dân cư ra ngoài (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chính quyền địa phương tạm đóng một đoạn đường trong hẻm 558, đường Bình Quới, để bơm nước ra ngoài và gia cố bờ đê nhằm đảm bảo an toàn cho người dân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới), khu vực lô D, E, F chìm trong biển nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân (Ảnh: Bảo Quyên).

Các con hẻm xung quanh cư xá cũng chìm trong biển nước. Nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng khi tình trạng triều cường dâng cao sẽ còn kéo dài vào những tháng cuối năm (Ảnh: Bảo Quyên).

Ông Hoàng Phương khẩn trương di chuyển xe của các cư dân lô F khỏi khu vực bãi xe khi nơi này ngập trong nước (Ảnh: Bảo Quyên).

Nước ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện chết máy khi đi qua các điểm ngập (Ảnh: Bảo Quyên).

Dù trời đổ mưa, chị Mai Thanh vẫn đứng canh để nhắc nhở người dân khi di chuyển qua (Ảnh: Bảo Quyên).

Người dân dùng ván ngăn, nâng nền, bôi keo dính... để tránh nước tràn vào nhà (Ảnh: Bảo Quyên).

Ở chân cầu Rạch Chiếc, hướng từ trung tâm ra cửa ngõ phía đông, hàng dài xe máy nối đuôi nhau, gần như không thể di chuyển. Triều cường dâng cao khiến đoạn đường ngập sâu, sóng đánh lên tận lề (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhiều người phải xuống xe dắt bộ, lội qua dòng nước đục. "Lần đầu tiên tôi thấy triều cường dâng cao đến mức này, nước ngập khiến khu vực chân cầu kẹt cứng. Tôi mất hơn nửa tiếng mới qua được cầu", anh Thành Trung (34 tuổi) nói (Ảnh: Khoa Nguyễn).

18h, mực nước dâng cao quá nửa bánh xe, khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Giao thông qua khu vực này gần như tê liệt, xe cộ di chuyển chậm chạp dưới cơn mưa nặng hạt (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cơn mưa lớn trùng với thời điểm triều cường dâng cao khiến khu vực chân cầu Rạch Chiếc bị ngập sâu, giao thông rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn được dự báo duy trì ở mức cao trong 2 ngày tới, sau đó giảm nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1, kéo dài đến hết ngày 26-27/10 (Ảnh: Khoa Nguyễn).