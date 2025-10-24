Thực hư thông tin vỡ bờ kè Thanh Đa ở TPHCM

Ngày 24/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc vỡ bờ kè tại khu vực bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới, trong đêm triều cường 23/10.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Bình Quới khẳng định, thông tin này là sai sự thật. Từ tối 23 đến ngày 24/10, khu vực không xảy ra sự cố vỡ bờ kè.

“Tối 23/10, triều cường dâng cao vượt đỉnh kè khiến một số nhà dân bị ngập nặng. Trong đêm, UBND phường đã huy động nhiều lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồ đạc. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng có mặt, sử dụng máy bơm hút nước ra khỏi khu dân cư”, đại diện phường cho hay.

Triều cường dâng cao, nước tràn vào khu dân cư ở phường Bình Quới (Ảnh: Bảo Quyên).

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 (âm lịch), đạt mức cao.

Mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn được dự báo duy trì ở mức cao trong hai ngày tới, sau đó giảm nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ kéo dài đến hết ngày 26-27/10.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên khuyến cáo, đây là kỳ triều cường cao, người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều dâng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực thành phố.