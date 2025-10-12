Nhiều tuyến đường ở TPHCM thành sông sau mưa lớn

Trưa 12/10, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn; cơn mưa kéo dài gần 2 giờ làm một số tuyến đường bị ngập sâu, người dân đi lại khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên đường Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình), nước ngập hơn nửa bánh xe, làm một số phương tiện chết máy. Nhiều người đi đường phải xuống xe, dắt bộ; một số người quay đầu xe, chọn lộ trình khác để di chuyển.

Đường Tô Ngọc Vân ngập sâu sau cơn mưa lớn chiều 12/10 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại khu vực này, nước cuồn cuộn đổ xuống từ một con rạch, mang theo lượng lớn rác thải. "Hôm nay, mưa lâu nên tuyến đường này ngập sâu, nước tràn vào hàng quán nên tôi đóng cửa sớm", một tiểu thương trên đường Tô Ngọc Vân nói.

Nhiều con hẻm trên tuyến đường này cũng gặp phải tình trạng tương tự. Một số người dân dùng đến 2 lớp ván chắn nước, nhưng nước vẫn tràn vào nhà.

Nhiều phương tiện chết máy, người dân chật vật di chuyển qua điểm ngập (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài đường Tô Ngọc Vân, một số tuyến đường khác như: đường Linh Đông (phường Thủ Đức), đường số 36 (phường Hiệp Bình), đường An Bình (phường Dĩ An) cũng lênh láng nước.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn đã xuống trong 24 giờ qua. Những ngày tới, mực nước cao nhất tại các trạm sẽ xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1, duy trì đến hết hôm nay.