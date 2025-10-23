Nước tràn vào khu Thanh Đa như thác đổ khi triều cường dâng cao ở TPHCM

Chiều 23/10, TPHCM tiếp tục hứng chịu đợt triều cường đầu tháng 9 Âm lịch, khiến nhiều tuyến đường trũng thấp ngập sâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực Thanh Đa, phường Bình Quới, nước từ sông Sài Gòn tràn qua đê chắn, ồ ạt đổ vào khu dân cư, biến toàn tuyến đường thành sông.

Nhiều hộ gia đình phải bỏ bữa tối để dùng ván và các vật dụng khác ngăn nước tràn vào nhà. Bà Thanh Lan (60 tuổi, phường Bình Quới) cho biết: "Từ đầu năm đến nay đây là đợt nước lên lớn nhất, gia đình không kịp kê cao đồ đạc, nước dâng ngập hết cả nhà".

Nước trào lên từ các miệng cống cũng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Người dân bì bõm lội nước do ảnh hưởng bởi triều cường.

Tiệm tạp hóa của cô Mai ở hẻm 140 Bình Quới cũng chịu chung số phận khi nước ngập tràn vào nhà. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 16 đã có mặt kịp thời để hỗ trợ gia đình kê cao các thiết bị như tủ lạnh, tủ kem.

Đặc biệt, triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm khiến nhiều gia đình trên đường Bình Quới, với phụ nữ ở nhà, không kịp di chuyển đồ đạc. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân kê dọn, bảo vệ tài sản.

Chị Mỹ Loan cho biết, nước tràn vào hết tầng một khiến nhà chị bị mất điện. Cả gia đình chỉ còn cách kê ghế ngồi chờ nước rút, giết thời gian.

Việc kinh doanh của người dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Thảo My, một người dân địa phương, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em thấy nước lớn như vậy" trong lúc vội vàng thu dọn bàn ghế tránh sóng đánh trôi.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo mực nước triều cường cao tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ duy trì ở mức này trong 2-3 ngày tới, sau đó mới xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày dự kiến kéo dài đến hết ngày 26 đến 27/10.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn hiện đang ở cấp độ 2. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực.