TPHCM chạy nước rút cho ngày khởi công tuyến Metro số 2 sau 15 năm chờ đợi

TPHCM đặt mục tiêu khởi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) vào ngày 15/1/2026, thể hiện quyết tâm cao độ trong việc hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị và giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông kéo dài. Để đạt được mục tiêu này, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) đã phát động phong trào thi đua cao điểm "60 ngày đêm", dồn toàn lực cho công tác chuẩn bị.

Tuyến Metro số 2 có tổng chiều dài 11km, trong đó 9km đi ngầm, đòi hỏi công tác di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm (cống, cáp điện, đường ống nước) phải được thực hiện kỹ lưỡng trước khi vận hành máy khoan ngầm TBM.

Hiện tại, công trường thi công đào hở tại ga S3 (Dân Chủ), khu vực vòng xoay Công trường Dân chủ (quận 10 cũ), đang hoạt động hết công suất. MAUR đã bố trí 11 mũi thi công đồng thời tại các vị trí trọng yếu như CC1 (đoạn đào hở Bến Thành - Tao Đàn), ga S3 (Dân Chủ), ga S6 (Phạm Văn Hai), ga S7 (Bảy Hiền), ga S9 (Bà Quẹo) và ga S10 (Phạm Văn Bạch).

Về tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng cho các nhà ga ngầm đã hoàn thành 100%. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm cũng đã đạt trên 70% khối lượng.

Người dân địa phương bày tỏ sự mong mỏi về việc dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ. Bà Mai, một người dân sống gần dự án, chia sẻ: "Tôi và người dân ở đây ai cũng mỏi mòn chờ dự án Metro số 2 khởi công. Hi vọng trong đợt này, công trình không bị trì hoãn như các lần trước nữa".

Một đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám đã được giải tỏa, di dời các hộ dân để chuẩn bị mặt bằng cho công tác thi công.

Nhiều máy móc, thiết bị thi công hiện đại đã được huy động tăng cường, sẵn sàng cho giai đoạn khởi công.

Việc rút ngắn thời gian chuẩn bị để khởi công tuyến Metro số 2 được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị theo Nghị quyết 188 của Quốc hội.

Theo kế hoạch chi tiết, từ tháng 10 đến tháng 12, các báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và giám sát dự án sẽ được hoàn tất. Chủ đầu tư sẽ thực hiện các công việc chuẩn bị trong tháng 11 và 12, dự kiến khởi công toàn tuyến vào ngày 15/1/2026 và bắt đầu thi công từ ngày 16/1/2026.

Các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, Cộng Hòa thường xuyên ùn tắc, kẹt xe, gây ám ảnh cho người dân TPHCM. Tuyến Metro số 2 được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán giao thông nan giải này.

Tòa nhà văn phòng depot Tham Lương của Metro số 2 (quận 12 cũ) đã được đưa vào sử dụng từ năm 2020, đóng vai trò là trung tâm điều khiển vận hành tuyến Metro 2 và văn phòng làm việc của nhân sự ban quản lý dự án.

Để đảm bảo tiến độ, một số hạng mục của dự án được triển khai vào ban đêm khi mật độ giao thông thấp. Sau khi hoàn thành, nhà thầu sẽ tái thiết lập mặt bằng để người dân thuận tiện đi lại.

Hình ảnh công trường xây dựng tuyến Metro số 2 sáng đèn lúc nửa đêm là minh chứng cho sự quyết tâm của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, hướng tới mục tiêu khởi công đúng hẹn.

Tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11km, với 9km đi ngầm và 2km đi trên cao, bao gồm 10 nhà ga (10 ga ngầm, 1 ga trên cao). Tuyến tàu này sẽ đi qua 14 phường thuộc TPHCM, gồm Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Vườn Lài, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn, Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận.

Đoạn Bến Thành - Tham Lương là một trong ba mảnh ghép quan trọng của tuyến Metro số 2. Hai đoạn còn lại, Bến Thành - Thủ Thiêm (kết nối với ga đường sắt tốc độ cao) và Tham Lương - Củ Chi, hiện vẫn chưa được đầu tư (Ảnh: MAUR).