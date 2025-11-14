Xuyên đêm hạ đặt khối bê tông 40 tấn tại công trường Metro số 2 TPHCM

Đêm 13/11, tại ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - Tú Xương, một công đoạn phức tạp trong dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã được nhà thầu triển khai, yêu cầu phong tỏa tuyến đường để di dời khối bê tông nặng 40 tấn xuống cống ngầm.

Khối bê tông dài 8m, rộng 5m, nặng hơn 40 tấn, được di chuyển từ vị trí đúc sẵn bên lề đường xuống đáy cống ngầm của thành phố. Đây là một phần của quá trình nắn chỉnh và kiên cố hóa đoạn cống, nhằm đảm bảo mặt bằng cho việc thi công đường tàu điện ngầm.

Các công nhân đã phải làm việc trong điều kiện khó khăn, đầm mình dưới nước thải để đo đạc chính xác kích thước đáy cống, đảm bảo không có chướng ngại vật gây cập kênh khi đặt khối bê tông bản đáy.

Nước thải liên tục tuôn ra từ cửa cống đã gây thêm trở ngại cho quá trình thi công.

Sau khi hoàn tất việc rà soát đáy cống, các công nhân được đưa lên mặt đất.

Khoảng 23h30, hai cần cẩu đã được điều động đến công trường để chuẩn bị cho việc cẩu khối bê tông xuống đáy cống.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), cho biết việc thi công trên các tuyến đường đông đúc như Cách Mạng Tháng Tám gặp nhiều khó khăn. Các công việc lớn chỉ có thể thực hiện vào ban đêm, khi mật độ giao thông thấp.

Ông Bằng chia sẻ: "Sau 23h, chúng tôi mới có thể điều động phương tiện vào công trường. Đến 4h sáng hôm sau, việc thi công phải kết thúc, tái lập lại mặt bằng để người dân đi lại".

Việc hạ đặt khối bê tông lớn xuống lòng đất không hề đơn giản. Các công nhân đã phải mất hơn một giờ đồng hồ để điều chỉnh, đưa khối bê tông vào đúng vị trí do thiết kế gần như vừa khít với đáy hố.

Đến gần 2h sáng, khối bê tông mới được hạ đặt thành công xuống đáy cống.

Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu đã cắt cử công nhân chặn hai đầu đường, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình khác, tuân thủ giấy phép đã được Sở Xây dựng phê duyệt.

Sáng hôm sau, mặt đường đã được tái lập, người dân TPHCM tấp nập di chuyển qua khu vực miệng cống mà không hay biết về hoạt động thi công xuyên đêm. Đại diện nhà thầu cho biết, việc "đào lên vào ban đêm rồi tái lập mặt đường vào sáng sớm" là một "điệp khúc" quen thuộc tại nhiều điểm thi công trên các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh. Dù tốn kém thời gian và chi phí, đây là phương án tối ưu để giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.