TPHCM dành 10.000 tỷ đồng mỗi năm cho Metro Bến Thành - Tham Lương

Tối 13/11, chia sẻ với báo chí về tiến độ dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), ông Phan Công Bằng, Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), cho biết, chủ đầu tư đặt mục tiêu trình UBND TPHCM phê duyệt dự án vào ngày 15/12 và khởi công vào ngày 15/1/2026.

Mốc thời gian trên được xác định theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc khởi công dự án trước thời điểm khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV để chào mừng đại hội.

Ông Phan Công Bằng chia sẻ thông tin về dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương (Ảnh: Ngọc Tân).

Ông Phan Công Bằng cho biết, cách đây một năm, khi ông mới về làm lãnh đạo MAUR, dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương được xác định nhanh nhất cũng phải cuối năm 2026 mới có thể khởi công.

"Theo tính toán ban đầu, dự án phải trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 10; đến tháng 2/2026 mới đấu thầu chọn tư vấn lập dự án và đến tháng 8/2026 mới có thể phê duyệt và sau đó còn phải đấu thầu lựa chọn tổng thầu EPC...", ông Bằng chia sẻ.

Sau đó, Quốc hội ban hành Nghị quyết 188/2025 về cơ chế đặc thù phát triển metro tại Hà Nội và TPHCM. Nghị quyết này đã giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Thành phố không phải xin Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời được trao cơ chế chỉ định thầu.

Cũng theo Nghị quyết 188/2025, giai đoạn trung hạn 2026-2030 và 2030-2035, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ cho TPHCM khoảng 206.000 tỷ đồng để phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Thành phố cũng đã có kế hoạch bố trí ngân sách cho các dự án ưu tiên đầu tư.

"Với tuyến metro Bến Thành - Tham Lương, nhu cầu vốn mỗi năm khoảng 10.000 tỷ đồng, ngân sách thành phố kết hợp với ngân sách Trung ương có thể đáp ứng được", lãnh đạo MAUR chia sẻ.

Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến ga Bến Thành, sau đó nối tiếp đến Thủ Thiêm (Đồ họa: Ngọc Tân).

Vừa qua, MAUR đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các nhà thầu uy tín trong nước và quốc tế. Theo tính toán của các nhà thầu, thời gian thi công tuyến metro Bến Thành - Tham Lương là khoảng 57 tháng (gần 5 năm), hoàn thành vào năm 2030.

Với tổng chiều dài 11km, trong đó đoạn đi ngầm chiếm đến 9km, dự án Metro Bến Thành - Tham Lương phải tốn nhiều thời gian di dời các cống ngầm, cáp điện và đường ống nước trước khi vận hành máy khoan ngầm TBM.

Từ đầu tháng 4/2024, MAUR đã triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm. Đến nay, khối lượng di dời đạt trên 70%. Mặt bằng một số nhà ga ngầm được giải tỏa 100%.

"Quá trình di dời hạ tầng ngầm, khó khăn lớn nhất là phải thi công trên các tuyến đường có mật độ giao thông lớn. Sau 23h, nhà thầu mới có thể điều động phương tiện vào công trường. Đến 4h sáng hôm sau, việc thi công phải kết thúc, tái lập lại mặt bằng để người dân đi lại", ông Bằng chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc xuất hiện các chướng ngại vật, hạ tầng ngầm không có trong hồ sơ thiết kế cũng dẫn đến việc nhà thầu thường xuyên phải dừng thi công để xử lý.

Việc di dời hạ tầng ngầm để thi công tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương gặp khó khăn do phải chiếm một phần lòng đường (Ảnh: Ngọc Tân).

Lãnh đạo MAUR khẳng định, dù gặp nhiều khó khăn, chủ đầu tư vẫn đôn đốc các nhà thầu giải quyết xong vấn đề mặt bằng trong năm 2025, đảm bảo tiến độ khởi công tuyến chính vào đầu năm 2026.

Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương chạy dọc theo đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh. Đây là tuyến giao thông có lưu lượng rất lớn. Việc đưa vào vận hành tuyến metro này sẽ giải quyết bài toán đi lại từ trung tâm thành phố đến quận Tân Bình cũ và ngược lại.

"Rất nhiều người dân mong chờ tuyến metro này. Việc kết nối từ khu vực Tân Bình đến ga Bến Thành và đến Bến xe Suối Tiên sẽ giải quyết được rất nhiều lưu lượng giao thông. Do đó, chúng tôi đang cố gắng làm ngày, làm đêm để đẩy nhanh tiến độ", ông Phan Công Bằng khẳng định.