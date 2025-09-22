Bổ sung công nghệ tàu không người lái cho dự án Metro số 2 TPHCM
(Dân trí) - Trì hoãn 15 năm chưa khởi công, tuyến Metro số 2 của TPHCM có dịp điều chỉnh theo hướng lựa chọn công nghệ hàng đầu đang được áp dụng trên thế giới.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa đề xuất phương án lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.
Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 22/9, đại diện MAUR cho biết, tuyến tàu điện thứ 2 của TPHCM được bổ sung quy mô dự án để kết nối đồng bộ với Metro Bến Thành - Suối Tiên tại ga ngầm Bến Thành.
Dự án cũng sẽ được cập nhật công nghệ điều khiển tàu tự động cấp độ GoA4 (không người lái); hệ thống soát vé tự động đa phương thức; hệ thống cấp điện, tín hiệu, phương tiện phù hợp với công nghệ quốc tế và đáp ứng khả năng vận hành liên thông giữa các tuyến.
Đoàn tàu của tuyến sử dụng loại 3 toa, có thể nâng cấp lên 6 toa với sức chở tối đa 2.072 hành khách. Vận tốc khai thác tối đa là 110km/h. Tàu sử dụng công nghệ tiếp điện trên cao tương tự tuyến Bến Thành - Suối Tiên.
Về xuất xứ công nghệ, MAUR cơ bản giữ phương án sử dụng công nghệ châu Âu cho tuyến Bến Thành - Tham Lương. Trước đó, tuyến Bến Thành - Suối Tiên sử dụng công nghệ Nhật Bản, tuyến Cát Linh - Hà Đông dùng công nghệ Trung Quốc.
Từng được ấn định công nghệ cách đây hơn 10 năm, tuyến Bến Thành - Tham Lương được cập nhật công nghệ mới do có sự thay đổi về nguồn vốn thực hiện dự án (hủy kế hoạch sử dụng vốn ODA, chuyển sang vốn đầu tư công).
Theo Nghị định 123/2025/NĐ-CP, việc quyết định chấp thuận công nghệ, quy chuẩn kỹ thuật cho dự án sẽ do UBND thành phố quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng.
TPHCM đang đặt mục tiêu khởi công Metro số 2 trong năm 2025. Do đó, MAUR đề xuất Cục Đường sắt Việt Nam và Bộ Xây dựng sớm xem xét, phê duyệt phương án công nghệ của dự án.
Trước đó, MAUR đã ký hợp đồng với liên danh Tư vấn GMDI - TEDIS - PCC - ART để lập hồ sơ đề xuất phương án lựa chọn công nghệ, quy chuẩn.
Tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11km, với 9km đi ngầm và 2km đi trên cao. Trên tuyến có 10 nhà ga (10 ga ngầm, 1 ga trên cao). Tuyến tàu đi qua 14 phường thuộc TPHCM, gồm phường Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Vườn Lài, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn, Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận.
Đoạn Bến Thành - Tham Lương là một trong 3 mảnh ghép của tuyến Metro số 2. Hai đoạn còn lại chưa được đầu tư là đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm (kết nối với ga đường sắt tốc độ cao) và Tham Lương - Củ Chi.