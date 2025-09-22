Bổ sung công nghệ tàu không người lái cho dự án Metro số 2 TPHCM

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa đề xuất phương án lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 22/9, đại diện MAUR cho biết, tuyến tàu điện thứ 2 của TPHCM được bổ sung quy mô dự án để kết nối đồng bộ với Metro Bến Thành - Suối Tiên tại ga ngầm Bến Thành.

Mặt bằng chuẩn bị cho việc thi công Metro Bến Thành - Tham Lương (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Dự án cũng sẽ được cập nhật công nghệ điều khiển tàu tự động cấp độ GoA4 (không người lái); hệ thống soát vé tự động đa phương thức; hệ thống cấp điện, tín hiệu, phương tiện phù hợp với công nghệ quốc tế và đáp ứng khả năng vận hành liên thông giữa các tuyến.

Đoàn tàu của tuyến sử dụng loại 3 toa, có thể nâng cấp lên 6 toa với sức chở tối đa 2.072 hành khách. Vận tốc khai thác tối đa là 110km/h. Tàu sử dụng công nghệ tiếp điện trên cao tương tự tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Về xuất xứ công nghệ, MAUR cơ bản giữ phương án sử dụng công nghệ châu Âu cho tuyến Bến Thành - Tham Lương. Trước đó, tuyến Bến Thành - Suối Tiên sử dụng công nghệ Nhật Bản, tuyến Cát Linh - Hà Đông dùng công nghệ Trung Quốc.

Từng được ấn định công nghệ cách đây hơn 10 năm, tuyến Bến Thành - Tham Lương được cập nhật công nghệ mới do có sự thay đổi về nguồn vốn thực hiện dự án (hủy kế hoạch sử dụng vốn ODA, chuyển sang vốn đầu tư công).

Đoàn Đại biểu Quốc hội thị sát tuyến Metro số 1 của TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo Nghị định 123/2025/NĐ-CP, việc quyết định chấp thuận công nghệ, quy chuẩn kỹ thuật cho dự án sẽ do UBND thành phố quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng.

TPHCM đang đặt mục tiêu khởi công Metro số 2 trong năm 2025. Do đó, MAUR đề xuất Cục Đường sắt Việt Nam và Bộ Xây dựng sớm xem xét, phê duyệt phương án công nghệ của dự án.

Trước đó, MAUR đã ký hợp đồng với liên danh Tư vấn GMDI - TEDIS - PCC - ART để lập hồ sơ đề xuất phương án lựa chọn công nghệ, quy chuẩn.