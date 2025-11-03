60 ngày chạy nước rút khởi công Metro số 2 TPHCM

Ngày 3/11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) phát động phong trào thi đua cao điểm 60 ngày đêm dồn lực khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Hai tháng cuối năm được xác định là giai đoạn nước rút trong quá trình chuẩn bị dự án. Để hiện thực hóa mục tiêu khởi công Metro số 2 trong năm nay, MAUR xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong 60 ngày cao điểm.

MAUR đặt mục tiêu hoàn thành công tác chuẩn bị để khởi công Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương cuối năm nay (Ảnh: MAUR).

Cụ thể, các đơn vị cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác điều chỉnh dự án. Cùng với đó, việc tổ chức tuyển chọn nhà thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công) và nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án cũng là những phần việc phải hoàn thành.

MAUR yêu cầu các phòng, ban đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền.

Thời gian qua, dự án Metro Bến Thành - Tham Lương được dừng sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, chuyển sang hình thức đầu tư công. Thành phố cũng kiến nghị cấp thẩm quyền bổ sung kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2025 cho dự án với số vốn là 30 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng TPHCM và MAUR tại công trường dự án Metro số 2 TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Đây là tuyến metro đầu tiên được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của Nghị quyết 188/2025/QH15 để phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM.

Tại hiện trường, chủ đầu tư đang triển khai giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật như đường điện, ống nước, cáp ngầm... tại 12 vị trí, chủ yếu nằm dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh.