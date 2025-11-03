60 ngày chạy nước rút khởi công Metro số 2 TPHCM
(Dân trí) - Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) phát động đợt thi đua 60 ngày phấn đấu khởi công tuyến Metro số 2 TPHCM đoạn Bến Thành - Tham Lương.
Ngày 3/11, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) phát động phong trào thi đua cao điểm 60 ngày đêm dồn lực khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).
Hai tháng cuối năm được xác định là giai đoạn nước rút trong quá trình chuẩn bị dự án. Để hiện thực hóa mục tiêu khởi công Metro số 2 trong năm nay, MAUR xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong 60 ngày cao điểm.
Cụ thể, các đơn vị cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành công tác điều chỉnh dự án. Cùng với đó, việc tổ chức tuyển chọn nhà thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công) và nhà thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án cũng là những phần việc phải hoàn thành.
MAUR yêu cầu các phòng, ban đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền.
Thời gian qua, dự án Metro Bến Thành - Tham Lương được dừng sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, chuyển sang hình thức đầu tư công. Thành phố cũng kiến nghị cấp thẩm quyền bổ sung kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2025 cho dự án với số vốn là 30 tỷ đồng.
Đây là tuyến metro đầu tiên được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của Nghị quyết 188/2025/QH15 để phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM.
Tại hiện trường, chủ đầu tư đang triển khai giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật như đường điện, ống nước, cáp ngầm... tại 12 vị trí, chủ yếu nằm dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh.
Tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11km, với 9km đi ngầm và 2km đi trên cao. Trên tuyến có 10 nhà ga (10 ga ngầm, 1 ga trên cao). Tuyến tàu đi qua 14 phường thuộc TPHCM, gồm phường Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Vườn Lài, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn, Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận.
Đoạn Bến Thành - Tham Lương là một trong 3 mảnh ghép của tuyến Metro số 2. Hai đoạn còn lại chưa được đầu tư là đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm (kết nối với ga đường sắt tốc độ cao) và Tham Lương - Củ Chi.