Tổng Bí thư: “Loại bỏ mọi sự chi phối, tác động tiêu cực từ bên ngoài"

Tinh thần chỉ đạo này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 25/9.

“Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ Quốc hội, đồng thời khẳng định quyết tâm trong việc xây dựng Quốc hội thật sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, tháo gỡ từng điểm nghẽn

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư đánh giá các mặt công tác cơ bản của Quốc hội từ lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đều có những chuyển biến rất tích cực.

Đặc biệt, Tổng Bí thư ghi nhận sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, giải quyết một khối lượng công việc lập pháp rất lớn, từng bước tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển, nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ phát sinh được giải quyết nhanh chóng, nhưng vẫn bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định...

Bộ máy các cơ quan Quốc hội, theo Tổng Bí thư, cũng được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phương thức, lề lối làm việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội được cải tiến, nhất là chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số đạt được kết quả rõ nét.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I (Ảnh: Phạm Thắng).

“Có thể nói công việc của Quốc hội rất nặng nề, khối lượng vô cùng, đòi hỏi trí tuệ, tâm huyết và sự hy sinh thầm lặng của từng đại biểu”, Tổng Bí thư ghi nhận kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ Quốc hội.

Nhưng bên cạnh những kết quả tích cực, lãnh đạo Đảng cho rằng cần nghiêm túc nhìn nhận chất lượng một số đạo luật chưa cao, còn tình trạng chồng chéo, thiếu tính khả thi, chậm bắt nhịp với yêu cầu mới của thực tiễn.

Công tác giám sát có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa đi sâu đến tận cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, chưa khắc phục triệt để những bất cập đã chỉ ra…

Trước tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp và các nước trên thế giới đều tập trung cho mục tiêu phát triển, không chờ đợi chúng ta, Tổng Bí thư nhận định đây là giai đoạn bước ngoặt, là cơ hội lịch sử để đất nước vươn mình. “Nếu chậm chân, chúng ta sẽ bị tụt hậu”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Từ bối cảnh thực tế, Tổng Bí thư quán triệt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu “biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển”.

Hai yêu cầu cụ thể được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra là nâng cao tính nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội và nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Đại hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật

Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư trước hết yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Về lập pháp, theo Tổng Bí thư, phải xác định đây là công tác "đột phá của đột phá", không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

“Phải cảnh giác, kiên quyết phòng chống tác động tiêu cực của lợi ích nhóm, của sự hướng lái chính sách bởi các thế lực thù địch hay vận động thiếu minh bạch, bảo đảm mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, Tổng Bí thư quán triệt.

Về giám sát tối cao, Tổng Bí thư lưu ý phải tập trung vào những vấn đề bức thiết nhất như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân...

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I (Ảnh: Phạm Thắng).

Trong công tác giám sát, không chỉ nghe báo cáo mà phải đi thực tế, đối thoại trực tiếp với nhân dân, với đối tượng chịu tác động của chính sách và quan trọng hơn, phải truy đến cùng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm, có chế tài rõ ràng”, theo yêu cầu của Tổng Bí thư.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Tổng Bí thư nhấn mạnh mọi quyết định Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. “Kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài”, lãnh đạo Đảng quán triệt.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai, theo Tổng Bí thư, là tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, bảo đảm hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất.

Trọng tâm thứ ba là chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý cần gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc nâng tầm văn hoá công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật.

Tổng Bí thư cũng đề cập nhiệm vụ thứ tư về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đại biểu Quốc hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Theo lãnh đạo Đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, "vừa hồng vừa chuyên", có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Đại biểu Quốc hội phải thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn sâu, kỹ năng nghị trường tốt.

“Quan trọng nhất, đại biểu phải giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên với cử tri, lắng nghe tâm tư, phản ánh trung thực vào nghị trường, đồng thời chịu sự giám sát của nhân dân”, Tổng Bí thư cho rằng niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất cho uy tín và trách nhiệm của đại biểu.