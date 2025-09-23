Tổng Bí thư kỳ vọng “họp ít làm nhiều, ít thủ tục, nhiều nụ cười của dân”

Kỳ vọng này được Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 23/9.

Tổng Bí thư kỳ vọng ở nhiệm kỳ này sẽ thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt, là đại hội đầu tiên của một mô hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo dự Đại hội (Ảnh: Minh Châu).

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với yêu cầu mới về đồng bộ tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế xã hội bằng việc “sắp xếp lại giang sơn” qua việc phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị 3 quan điểm chỉ đạo cần nhất quán.

Một là lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: Ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể?

Hai là kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

Quan điểm thứ ba, theo Tổng Bí thư, là chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tổng Bí thư đề nghị Đại hội tập trung thực hiện 6 trọng tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Minh Châu).

Một là kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp “một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”. Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý cần phân cấp, phân quyền rõ ràng, chống chồng chéo; xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận.

Hai là củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “không ai bị bỏ lại phía sau”. Tổng Bí thư yêu cầu thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh; phát huy đặc trưng quý giá của Việt Nam là không có xung đột tôn giáo, dân tộc để phát triển các khối đại đoàn kết; biến khác biệt thành đặc thù, thành nguồn lực phát triển đất nước.

Ba là chăm lo đời sống nhân dân, trong đó chú ý tới vấn đề việc làm, tiền lương, an toàn lao động, sinh kế, an sinh… Tổng Bí thư cũng gợi mở việc thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng cấp tỉnh; thí điểm bảo hiểm rủi ro cộng đồng cho các nhóm dễ tổn thương…

Bốn là đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể. Trong đó, theo Tổng Bí thư, công đoàn phải trở về đúng chức năng: đối thoại định kỳ, thảo luận tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng thiết chế công đoàn ở nơi ở, nơi làm việc. “Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Trọng tâm thứ năm, theo Tổng Bí thư, là thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng.

Trọng tâm thứ sáu là kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực, kiểm tra đến cùng. Đi kèm với đó, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; không bao biện làm thay, không né tránh va chạm, không chạy theo thành tích.

Để 6 trọng tâm trên đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc phải thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chọn đúng đột phá, đúng người, đúng việc; thiết lập cơ chế phối hợp thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Các đại biểu tham dự Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Minh Châu).

Tổng Bí thư cũng lưu ý đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Quán triệt Đại hội chỉ thông qua những chỉ tiêu tin chắc có thể làm được và làm tốt, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Nghị quyết của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phải có bản sắc Mặt trận, mang tính đặc thù của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đừng để nghị quyết đẹp trên giấy”.

Theo Tổng Bí thư, trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái, đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia.

“Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng”, theo lời Tổng Bí thư.