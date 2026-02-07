Câu hỏi lớn sau màn tái xuất của "vũ khí thay đổi cuộc chơi" Ukraine

Tên lửa Flamingo của Ukraine (Ảnh: EP).

Ukraine tuyên bố đã phóng ít nhất 4 tên lửa hành trình Fire Point FP-5 Flamingo vào căn cứ tên lửa của Nga tại Kapustin Yar, cách Moscow khoảng 1.000km về phía nam hồi tháng 1.

Đây là màn tái xuất của Flamingo, vũ khí mà Ukraine từng tự tin là sẽ làm thay đổi cuộc chơi, và đã được đưa vào sản xuất hàng loạt với sản lượng hàng trăm quả mỗi tháng. Tuy nhiên, sau những tuyên bố này, các vụ tập kích bằng Flamingo của Ukraine diễn ra lẻ tẻ và dường như không gây ra thiệt hại quá lớn, khiến giới chuyên gia đặt câu hỏi liệu đây có phải chỉ là "công cụ tuyên truyền" của Kiev hay không.

Dù việc Ukraine tuyên bố đã dùng Flamingo có thể là dấu hiệu để trấn an, nhưng các chuyên gia tiếp tục nhận định là không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy những quả tên lửa nặng 6 tấn này thực sự đánh trúng bất kỳ mục tiêu giá trị nào trong khu phức hợp Kapustin Yar rộng lớn, nơi Nga phát triển, chế tạo và thử nghiệm các tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Oreshnik.

Nhóm phân tích CyberBoroshno đã mua ảnh vệ tinh thương mại và rà soát để tìm bằng chứng về các điểm mà Flamingo đánh trúng tại những khu vực quan trọng nhất của căn cứ Nga, đặc biệt là các khu số 28 và 105. Các tên lửa sử dụng động cơ phản lực này mang đầu đạn rất lớn, nặng 1.000kg.

CyberBoroshno báo cáo: “Không có dấu vết Flamingo đánh trúng khu 105 và 28". Tuy nhiên, nhóm này phát hiện dấu hiệu của các đòn đánh ít phá hủy hơn: “Có hệ quả từ các cuộc tấn công bằng UAV".

Điều này phù hợp với thực tế, bởi các đơn vị UAV Ukraine đã nhiều lần nhắm vào Kapustin Yar, đặc biệt trong năm 2024. Tháng 7/2024, ít nhất một UAV Ukraine được cho là đã đánh trúng một tòa nhà lắp ráp tên lửa trong căn cứ, gây cháy lớn.

Mãi đến tháng 10/2025, Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine mới xác nhận cuộc tấn công vào tháng 7/2024. Cơ quan này cho biết: “Chiến dịch được phân loại mật, và kết quả chỉ được báo cáo cho Tổng thống Ukraine vào thời điểm đó".

Bằng cách tấn công Kapustin Yar, Ukraine rõ ràng muốn làm chậm tốc độ sản xuất tên lửa Oreshnik và đối phó với chiến thuật răn đe của Nga. Moscow từng tuyên bố Oreshnik là không thể đánh chặn và có thể gây ra sức công phá dữ dội với tốc độ bay lên tới 13.000km/h.

Tuy nhiên, việc sử dụng Flamingo có thể không phải lựa chọn tối ưu của Ukraine.

Như vậy, liệu nhà sản xuất Fire Point đã thực hiện được cam kết sản xuất “hàng trăm Flamingo mỗi tháng” hay chưa? Đồng thời, các tên lửa hành trình nội địa Ukraine” dường như cũng gặp vấn đề với độ chính xác, dẫn tới việc tập kích dường như chưa đạt kỳ vọng.

Chuyên gia Thorkill, người theo dõi sát việc sử dụng Flamingo trên mạng xã hội, chỉ xác nhận được 4 cuộc tấn công của Flamingo trước tháng 1. Dù được quảng bá là có sức công phá lớn và tầm bay "khủng", nhưng màn thể hiện của Flamingo tới nay chưa tạo được hiệu quả cụ thể, khiến các chuyên gia đặt câu hỏi về khả năng "thay đổi cuộc chơi" của vũ khí này.

Dựa trên tần suất tấn công thấp và thiệt hại hạn chế, chuyên gia Thorkill nghi ngờ Flamingo giống như một công cụ tuyên truyền.

Trên thực tế, khi Ukraine công bố vũ khí này, nhiều ý kiến đã nhận định tên lửa có thiết kế quá đơn giản, tận dụng nhiều vũ khí từ thời Liên Xô cũ, không có tính năng quá nổi trội, ngoài việc có kích thước lớn. Giờ đây, màn thể hiện của Flamingo dường như đã thể hiện điều đó.