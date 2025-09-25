Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I

Sáng 25/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 297 đại biểu chính thức, là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.800 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội. Trong đó, có 38 đại biểu đương nhiên và 259 đại biểu được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm tại Đại hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh từ khi được thành lập đến nay, Đảng bộ Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo Chủ tịch Quốc hội, thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này là cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: Hồng Phong).

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”, Đại hội sẽ tiến hành xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tổng kết hoạt động của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan triển lãm “Đảng bộ Quốc hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”.

Triển lãm khái quát những dấu ấn quan trọng, thành tựu nổi bật về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội trong hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát, công tác đối ngoại và xây dựng Đảng của Quốc hội khóa XV.

Với gần 200 hình ảnh, tài liệu tiêu biểu được lựa chọn công phu, Triển lãm đã phản ánh chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ Quốc hội (trước đây là Đảng đoàn Quốc hội khóa XV) trong giai đoạn mới.