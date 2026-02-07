Cháy nhà 5 tầng ở trung tâm TPHCM

Ngày 7/2, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà 5 tầng ở phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM).

Khoảng 8h cùng ngày, đám cháy bùng lên từ tầng thượng một căn nhà 5 tầng trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh, cách chợ Bến Thành khoảng 1,5km.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tầng thượng căn nhà 5 tầng ở phường Cầu Ông Lãnh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong căn nhà không có người, phía trước căn nhà có dựng giàn giáo và trong quá trình sửa chữa. Phát hiện hỏa hoạn, nhiều người tri hô, dập lửa rồi trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp với lực lượng cảnh sát chữa cháy đã nhanh chóng điều động phương tiện đến hiện trường, ngăn cháy lan.

Cảnh sát triển khai xe thang chữa cháy. Khoảng 5 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lãnh đạo địa phương cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.