Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm gặp ông Tập Cận Bình

Chiều 4/2, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ và chuyển lời thăm hỏi tốt đẹp và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm, tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Tại hội kiến, đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ Việt - Trung thời gian qua dưới sự định hướng chiến lược của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, ông Lê Hoài Trung khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc.

Đồng thời, sẵn sàng cùng Trung Quốc đồng hành trong chặng đường phát triển mới; thông qua tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao để củng cố nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội của quan hệ Việt - Trung, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Trung khẳng định các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai Đảng, hai nước quyết tâm và đạt nhận thức chung về việc triển khai các biện pháp cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, nỗ lực đưa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển thực chất, sâu sắc hơn.

Đánh giá cao những ý kiến của ông Lê Hoài Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt có truyền thống hữu nghị lâu đời, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước. Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc khẳng định sẵn sàng duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm, bám sát phương châm "16 chữ", tinh thần "4 tốt" và phương hướng "6 hơn".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh việc Trung Quốc thông qua quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 15 tại kỳ họp Lưỡng hội tháng 3 sẽ mang lại nhiều hơn nữa cơ hội hợp tác và phát triển với các nước, trong đó có Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, khuyến khích hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác Hợp Tác chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.