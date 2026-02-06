Bộ Chính trị ra quy định về mức đóng đảng phí

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 01 của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí, trong đó đề cập việc đóng đảng phí của đảng viên; nguyên tắc thu - nộp, phân bổ và quản lý, sử dụng đảng phí của tổ chức đảng các cấp.

Theo quy định của Bộ Chính trị, đảng viên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc của tháng trước liền kề.

Trong thời gian đảng viên nghỉ việc do ốm đau, thai sản, không phải đóng BHXH bắt buộc và hưởng chế độ do cơ quan BHXH chi trả thì mức đóng đảng phí bằng 1% mức trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai sản của đảng viên do cơ quan BHXH chi trả.

Các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: TTXVN).

Trong thời gian đảng viên nghỉ việc, không phải đóng BHXH bắt buộc vì các nguyên nhân khác thì mức đóng đảng phí như quy định áp dụng đối với đảng viên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đảng viên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trong đó đảng viên hưởng lương hưu thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức lương hưu được hưởng. Đảng viên là học sinh, sinh viên thì mức đóng là 5.000 đồng/tháng.

Bộ Chính trị nêu rõ, với đảng viên làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, đảng viên là lưu học sinh, người đang học tập ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc theo diện hiệp định được nước ngoài tài trợ, mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% mức sinh hoạt phí hằng tháng.

Trong Quy định 01, Bộ Chính trị cũng nêu rõ các nhóm được miễn, giảm, đóng trước, chậm đóng đảng phí.

Cụ thể, đảng viên được miễn đóng đảng phí nếu trên 50 năm tuổi đảng; được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người mắc bệnh hiểm nghèo), có đơn gửi chi bộ đề nghị cho miễn đóng đảng phí.

Đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trong các trường hợp ngoài quy định trên nếu có đơn đề nghị gửi chi bộ thì được xem xét cho miễn hoặc giảm 30%, 50%, 70% mức đóng đảng phí theo quy định, tùy từng trường hợp. Mỗi lần xem xét miễn, giảm mức đóng đảng phí tối đa là 12 tháng.

Bộ Chính trị quy định không thu đảng phí của đảng viên trong thời gian bị đình chỉ sinh hoạt đảng do bị tạm giam, đảng viên bị tòa án tuyên phạt từ hình thức cải tạo không giam giữ trở lên. Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng trong các trường hợp khác thì chi bộ xem xét, lựa chọn hình thức thu đảng phí cho phù hợp.

Trường hợp do điều kiện bất khả kháng (chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh...), đảng viên không có khả năng đóng đảng phí, Bộ Chính trị quy định chi bộ (không phải là chi bộ cơ sở) báo cáo đảng ủy cơ sở cấp trên hoặc đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở (ở nơi không có đảng ủy cơ sở) xem xét, quyết định miễn đóng đảng phí cho đảng viên.