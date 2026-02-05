Chính phủ quyết định tạm dừng áp dụng Nghị định 46 đến hết ngày 15/4

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 4/2.

Ảnh minh họa (VGP).

Theo nghị quyết vừa ban hành, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13 đến hết ngày 15/4. Các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ 16/4.

Trong thời gian các văn bản trên tạm ngưng hiệu lực, Nghị định 15 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này, sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính cũng những đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13.

Trước đó, ngày 3/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 08 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 46.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu. Mục tiêu được Thủ tướng nhấn mạnh là khẩn trương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra Nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

“Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay; việc kiểm tra mẫu sẽ thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho của doanh nghiệp”, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 chiều 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành ngay Nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến Nghị định 46, dứt khoát không để kéo dài tình trạng này.

Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ nhắc nhở các bộ ngành, cơ quan hết sức lưu ý yêu cầu điều hành không giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng hàng hóa bị ùn ứ, tắc nghẽn tại các cảng, cửa khẩu. Một phần nguyên nhân của tình trạng này được cho là do Nghị định 46 ban hành và có hiệu lực ngay (26/1), nhưng lại thiếu hướng dẫn chi tiết và cơ chế chuyển tiếp về kiểm tra Nhà nước với hàng nhập khẩu.