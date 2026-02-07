4 ô tô va chạm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hải sản rải khắp mặt đường

Ngày 7/2, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết, vào khoảng 10h30 cùng ngày, 4 phương tiện đang chạy cùng chiều trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, khi đến đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ va chạm liên hoàn.

Xe đông lạnh lật ngang trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Ảnh: Thiên Đào).

Cú va chạm mạnh khiến một xe đông lạnh chở hải sản bị lật ngang, cá rơi vương vãi trên mặt đường. Ba phương tiện còn lại bị hư hỏng, nằm chắn làn xe, gây cản trở nghiêm trọng giao thông.

Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn không ghi nhận thương vong về người. Tuy nhiên, sự cố khiến giao thông trên cao tốc theo hướng từ TPHCM đi Nha Trang (Khánh Hòa) bị ùn tắc kéo dài nhiều km.

Ô tô mắc kẹt trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo do vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Thiên Đào).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài hơn 78km, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2024. Tuyến đường có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, tốc độ khai thác tối đa 90km/h, với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng.