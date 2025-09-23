Tổng Bí thư: “Phải giảm bớt các kỳ thi, thi gì lắm thế!”

Quan điểm này được Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra khi tiếp xúc cử tri 11 phường của Hà Nội trước thềm kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, chiều 23/9.

Phát biểu sau khi lắng nghe ý kiến chia sẻ của các cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nói về tin vui khi sau 9 tháng, nhiều chỉ số đạt kết quả tích cực, điển hình là kết quả thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đã đạt kế hoạch, về đích trước 3 tháng.

Phấn đấu “đi làm thủ tục chỉ cần mang điện thoại”

Tổng Bí thư nhắc lại năm 2024, lần đầu tiên thu ngân sách đạt trên 2 triệu tỷ đồng, nhưng năm nay, ước dự toán đạt 2,5 triệu tỷ đồng. “Thu ngân sách tốt sẽ có khoản đầu tư nâng cao đời sống nhân dân, đầu tư cho y tế, giáo dục”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về giải quyết thủ tục hành chính, lãnh đạo Đảng yêu cầu tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa do trước đây quá nặng về thủ tục hành chính.

“Trước đây tư duy quản lý nhưng giờ phải kiến tạo, phục vụ, chính quyền chủ động nắm vấn đề của dân để giải quyết thay vì bị động ngồi chờ dân mang giấy tờ đến xin xác nhận”, Tổng Bí thư quán triệt.

Nêu vấn đề bất cập khi thực hiện một thủ tục hành chính vẫn cần nộp rất nhiều giấy tờ liên quan, Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu trong túi không cần giấy tờ gì, đi làm thủ tục chỉ cần mang theo một chiếc điện thoại vì trong đó có ứng dụng tích hợp tất cả giấy tờ cần thiết của công dân.

“Phải tiếp tục rà soát, thấy không cần thiết thì bỏ đi, quản lý bằng cách khác. Quản lý như vậy là gánh nặng cho chính quyền cơ sở và gánh nặng cho người dân”, theo lời Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri chiều 23/9 (Ảnh: Viết Thành).

Giải đáp kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư đề cập 5 nhóm vấn đề.

Một là những vấn đề liên quan nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng thể chung, Tổng Bí thư đánh giá bộ máy hoạt động đi vào ổn định và từng bước hiệu quả nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là ở cấp phường, xã. “Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải được cấp cơ sở giải quyết. Phường phải giải quyết cho dân, không được yêu cầu dân đến chỗ này chỗ kia”, Tổng Bí thư yêu cầu. Theo Tổng Bí thư, chừng nào dân còn kêu ca tức là chính quyền hoạt động chưa hiệu quả.

Ông cũng khuyến khích quan điểm "không coi Nhà nước là chỗ trú chân an toàn". Thay vào đó, khi không làm trong Nhà nước, có thể cống hiến cho tư nhân hoặc tự kinh doanh nhằm tạo ra của cải vật chất.

“Trước đây chính sách có vào không có ra, cứ vào Nhà nước là ở đến khi nghỉ hưu, nhưng giờ phải tính lại cho hợp lý. Bác sĩ làm việc ở bệnh viện tư cũng không có gì xấu, cũng là khám bệnh, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Tổng Bí thư dẫn chứng.

Đừng để chưa tăng lương đã tăng giá

Vấn đề thứ hai về vị trí việc làm, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng để xác định biên chế và điều chỉnh chính sách tiền lương.

Nhấn mạnh quan điểm “không cào bằng”, Tổng Bí thư lưu ý cần có chính sách ưu tiên về lương cho giáo viên, bác sĩ, lực lượng vũ trang hay cán bộ nghiên cứu khoa học… “Việc này phải có lộ trình và tính toán, đừng để chưa tăng lương đã tăng giá. Thực tế, có khi mới rục rịch nghe tăng lương, giá cả ngoài chợ đã tăng rồi”, Tổng Bí thư phản ánh.

Nhắc đến mục tiêu xây dựng trung tâm dưỡng lão để chăm sóc người già, song Tổng Bí thư đề nghị phải tính toán phù hợp với lương hưu, không thể lương hưu 6 triệu đồng/tháng mà vào trung tâm dưỡng lão mất 10 triệu đồng.

“Đất nước có tăng trưởng, phát triển thì phải nâng cao đời sống người dân. Đó mới là kết quả thực chất”, Tổng Bí thư nhấn mạnh và nói thêm đã nâng lương cho Nhà nước thì phải nâng lương của người lao động ở các doanh nghiệp, lương công nhân…

Nhóm vấn đề thứ ba Tổng Bí thư đề cập là nâng cao chất lượng y tế, với quan điểm phải chuyển tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội gặp gỡ, trò chuyện với các cử tri (Ảnh: Minh Châu).

Lãnh đạo Đảng đề nghị kiểm soát chặt chẽ các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, trong đó có vấn đề an toàn thực phẩm. “Đây cũng là vấn đề lớn phải tính toán. Hà Nội tại sao có những vùng cả xã, cả chợ sản xuất hàng giả, vậy thì niềm tin của người dân thế nào? Mọi người dân đều biết đó là trung tâm của hàng giả, tại sao chúng ta không đấu tranh? Kinh doanh lời lãi gì trên sức khỏe của người khác?”, Tổng Bí thư đặt vấn đề.

Ông cũng gợi mở ở mỗi địa phương, có thể tận dụng các trụ sở dôi dư để xây dựng trung tâm ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm, mời những cửa hàng nổi tiếng nhất vào đó, miễn thuế trong 1-2 năm đầu để dần dần giúp người dân từ bỏ thói quen ăn uống vỉa hè. “Thế giới văn minh làm rất nhiều rồi mà ta chưa có. Từng phường, xã phải sáng tạo, quy hoạch để có những chỗ đó”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Phổ cập giáo dục THPT, giảm bớt các kỳ thi

Nhóm vấn đề thứ tư về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư nhấn mạnh “nếu không có khoa học công nghệ, không thể phát triển được”.

Theo ông, muốn phát triển nhanh, ngang bằng các nước khác thì chỉ có dựa vào khoa học công nghệ. “Nước phát triển nhất thế giới là nước phát triển khoa học công nghệ. Những tỷ phú nghìn tỷ đô la đều là tỷ phú phát triển bằng công nghệ. Làm giàu bằng công nghiệp mất cả trăm năm nhưng làm giàu bằng công nghệ chỉ 10 năm”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Vấn đề thứ năm, theo Tổng Bí thư, là nâng cao chất lượng giáo dục, ngăn ngừa chảy máu chất xám.

Chia sẻ vui mừng khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá giáo dục và chúng ta cũng đã từng bước phổ cập mầm non, tiểu học, THCS, Tổng Bí thư khẳng định hiện nay, cả nước hoàn toàn đủ điều kiện phổ cập THPT.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự cuộc tiếp xúc cử tri 11 phường trên địa bàn thành phố (Ảnh: Viết Thành).

“Hôm trước tôi hỏi khó khăn gì mà không phổ cập giáo dục cấp ba, Bộ Giáo dục nói do thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô. Việc đó hoàn toàn Nhà nước phải lo, phải làm. Trước đây, gia đình các cháu không có tiền đóng học phí nhưng bây giờ học phí Nhà nước lo rồi. Nếu học sinh tốt nghiệp THCS mà không vào cấp 3 thì sẽ làm gì, hay lại ăn chơi lêu lổng? Lúc đó chúng ta lại phải mất thêm thời gian xử lý vấn đề này”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Cùng với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm phải phổ cập giáo dục THPT, giảm bớt các kỳ thi. “Thi gì lắm thế! Thi nhiều rất tốn kém, áp lực và vất vả cho cả phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo”, Tổng Bí thư nhắc lại yêu cầu phải giảm áp lực thi cử, khuyến khích phong trào thi đua học tập.

Xa hơn, theo Tổng Bí thư, phải tiếp tục cải cách giáo dục. Từ miễn giảm học phí tiến đến nuôi các cháu đi học để đảm bảo bình đẳng, rồi miễn phí sách giáo khoa với định hướng một bộ sách dùng ổn định và lâu dài.

Đồng tình kiến nghị xử lý chảy máu chất xám, Tổng Bí thư cho rằng cần có giải pháp trọng dụng nhân tài, tính đến thu hút nhân tài trên thế giới về Việt Nam làm việc.

"Giá vàng tăng ảnh hưởng đến mớ rau, con cá ngoài chợ"

Chia sẻ trước đó, cử tri Nguyễn Văn Lâm (phường Ngọc Hà) cho biết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 42 luật và 3 dự thảo nghị quyết.

Với việc Quốc hội sẽ bàn và quyết định đầu tư công cho các dự án trọng điểm quốc gia, ông Lâm nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng, có tầm chiến lược lâu dài để xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Vì vậy, ông đề nghị Quốc hội xem xét một cách tổng thể, toàn diện, phù hợp và có tính khả thi cao, tuyệt đối không để tham nhũng, tham ô, tiêu cực trong triển khai thực hiện dự án.

Cử tri 11 phường của Hà Nội dự buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 (Ảnh: Viết Thành).

Cử tri phường Ngọc Hà cũng đề nghị Quốc hội thảo luận, xem xét thật kỹ lưỡng, toàn diện các dự án luật, tránh tình trạng luật mới ban hành lại phải sửa đổi, bổ sung.

Cử tri Phạm Xuân Mai (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) kiến nghị tăng cường giám sát của Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, chống hàng lậu - hàng giả; tăng cường giám sát liên quan đến công tác quản lý thị trường vàng.

“Cứ giá vàng trên thị trường lên là ảnh hưởng đến mớ rau, con cá ngoài chợ, làm ảnh hưởng đời sống người dân”, ông Mai nói. Cùng với đó, ông đề nghị có giải pháp kìm chế tăng giá vàng và kiềm chế giá bất động sản để người lao động có cơ hội an cư lạc nghiệp.

Cử tri này cũng nêu thực tế khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, khối lượng công việc của cấp xã/phường rất lớn vì tiếp nhận cả khối lượng công việc của cấp phường và cấp quận trước đây, trong khi đó số lượng phòng ban chuyên môn giảm nhiều.

Vì thế, cử tri Mai đề nghị Trung ương có đề án, nghiên cứu cụ thể nhu cầu công tác của các cơ quan hành chính địa phương và khảo sát thực tiễn để xây dựng mô hình vận hành phù hợp.